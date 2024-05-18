В Минобороны запустили электронные очереди в ТЦК: что это такое и как записаться
Министерство обороны приступило к тестированию своего нового сервиса – электронной очереди в ТЦК и СП. Предварительная запись уже доступна в 19 территориальных центрах комплектования.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны. Та, тестирование сервиса проводится в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы и Кропивницкого.
В ведомстве подчеркивают, что в скором времени к сервису подсоединят гораздо больше ТЦК.
Минобороны также объяснили процедуру записи в электронную очередь:
- Выберите ТЦК и СП, где вы состоите на учете или указано ваше актуальное место регистрации.
- Введите личные данные для регистрации.
- Подтвердите номер телефона.
- Ожидайте сообщение с датой и временем визита.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 мая Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем мужчины призывного возраста могут онлайн обновить свои данные, после чего в приложение будет подтягиваться информация из реестра "Оберег".
Уже утром 18 мая в Министерстве обороны Украины сообщили, что в приложении "Резерв+" успешно авторизовалось уже 150 тысяч граждан. Еще сотни тысяч запросов – в очереди. Это приложение защищено от DDOS-атак и попыток РФ его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно, пояснили в ведомстве.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!