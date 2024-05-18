Сотни тысяч запросов – в очереди: в приложении 'Резерв+' авторизовалось уже 150 тыс. украинцев

В приложении "Резерв+", которое накануне запустили в Украине и в котором можно онлайн обновить военно-учетные данные, успешно авторизировались уже 150 тысяч граждан. Еще сотни тысяч запросов – в очереди.

Об этом утром 18 мая сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, по состоянию на 10:43 субботы успешно авторизовалось в "Резерв+" 150 тыс. человек, еще сотни тысяч запросов ожидают своей очереди.

"Украинцы, вы самые крутые!" – говорится в сообщении Минобороны.

"Резерв+" защищен от DDOS-атак и попыток РФ его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно, пояснили в ведомстве.

Также там отметили, что техническая команда приложения работает круглосуточно, чтобы исправлять все ошибки и реагировать на замечания.

"Спасибо, что показываете пример ответственности! Но напоминаем, что срок для обновления данных – 60 дней, поэтому выполнить долг успеют все. Остаемся на связи", – говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что обновить данные можно и офлайн – в ТЦК или ЦНАП, действующих по всей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 мая Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем мужчины призываного возраста могут онлайн обновить свои данные, после чего в приложение будет подтягиваться информация из реестра "Оберіг".

Напомним также, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Сегодня мужчины в возрасте 18-60 лет имеют время до 16 июля включительно, чтобы обновить свои военно-учетные данные. В частности, они должны предоставить контактный телефон, фактическое место жительства и электронную почту.

После обновления данных военнообязанным будут присваивать VIN-код, который будут вклеиваться в военный билет.

Кроме того, с 4 мая начал действовать закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный". Гражданам, ранее имевшим такой статус, нужно в течение девяти месяцев пройти повторную ВВК.

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