Кто должен обновить данные в ТЦК, какие документы нужно взять с собой и как будут наказывать уклонистов: главные изменения с 18 мая в мобилизации

В субботу, 18 мая, в Украине вступит в силу обновленный закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанных ждет ряд изменений.

Они будут касаться, в частности, обновления данных, новых полномочий полиции и видов наказания за нарушение норм законодательства. В преддверии даты, когда закон 10449 о мобилизации вступит в силу, OBOZ.UA напоминает, чего ждать военнообязанным.

Кто должен обновить данные в ТЦК

В течение 60 суток от 18 мая 2024 все военнообязанные граждане Украины обязаны уточнить ТЦК и СП такую личную информацию:

– адрес проживания;

– контактные данные – телефоны, электронный адрес и т.д.

Норма касается, в частности, и забронированных лиц, и имеющих отсрочку, и женщин-военнообязанных.

Граждане, уже обновившие свои данные до 18 мая, могут этого не делать. "Ограниченно пригодные" лица должны пройти ВЛК повторно, поскольку такого статуса больше не будет. Вывод комиссии будет действовать год.

Какие документы взять с собой в ТЦК

Военнообязанные могут обновить свои данные тремя способами:

– непосредственно явившись в ТЦК и СП;

– прийти в ЦНАП – центр предоставления административных услуг;

– в электронном кабинете призывника в формате онлайн.

Учитывая, что правительство до сих пор не предоставило ЦНАПам доступ к необходимым системам для обновления данных военнообязанных, а электронный кабинет только заработает в тестовом режиме с 18 мая, основная нагрузка ляжет на ТЦК. Туда граждане должны взять с собой следующие документы:

– паспорт гражданина Украины;

– идентификационный код;

– военно-учетный документ;

– медицинские документы;

– водительское удостоверение (если есть);

– документы об образовании;

– документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью (если есть);

– документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).

В то же время, несмотря на распространенную в сети дезинформацию, в пресс-службе МВД заверили, что справка об отсутствии/наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов.

Какие наказания для уклонистов предусматривает законодательство

Все, кто проигнорирует вышеуказанные требования закона, автоматически будут считаться уклонистами, за что им грозит наказание. Речь идет прежде всего о штрафах, которые согласно законопроекту №10379 повысят до уровня от 17 000 до 25 500 грн для физлиц и до 59 500 грн для юридических лиц. Это в разы выше нынешних штрафов от 510 до 850 грн. Соответствующий документ 17 мая подписал президент Зеленский.

Наложение штрафа предусматривается за неявку в ТЦК по повесткам для уточнения данных и прохождения медицинской комиссии. А вот если военнообязанный не явится в ТЦК по повестке для мобилизации – наступает уголовная ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины: уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Такое нарушение карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Если уклонист не уплатит штраф, ТЦК может обратиться в исполнительную службу, которая может заблокировать счета или арестовать имущество такого лица.

Кроме того, ТЦК смогут обращаться в суд по поводу ограничения уклоняющимся правом управления автомобилем.

Что еще нужно знать военнообязанным

Все мужчины от 18 до 60 лет должны всегда иметь с собой военно-учетный документ: приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Проверить такие документы будут вправе представители ТЦК и СП, полицейские и пограничники. Все эти госслужащие получат доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" и смогут проверить, не является ли человек уклонистом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Новый Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку. Оно сохраняется, в частности, для военнообязанных, которые содержат трех и более детей младше 18 лет, а также некоторых других категорий.

– После того, как новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая, ВЛК будет устанавливать пригодность или непригодность к службе по обновленному перечню болезней. Освободить от мобилизации могут, в частности, при наличии определенных заболеваний нервной системы.

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