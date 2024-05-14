Кто обязательно должен явиться в ТЦК с 18 мая и какое наказание грозит уклонистам: разъяснение

Уже через несколько дней в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает ряд изменений для военнообязанных граждан. В частности, начиная с 18 мая в течение 60 дней украинцы будут обязаны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.

В случае нарушения правил воинского учета может наступить административная ответственность. OBOZ.UA выяснил, кто обязательно должен явиться в ТЦК с 18 мая и какое наказание грозит уклонистам.

С 18 мая все военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК. Также это можно сделать в ближайшем центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет.

Однако те граждане, кто уже обновил свои данные в военкоматы, могут повторно не приходить в ТЦК после 18 мая. В то же время, украинцы со статусом "ограничено пригодный" должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию, заключение которой будет действовать в течение года.

По новому закону было ужесточено наказание для уклонистов. Теперь за отказ от повестки или неявку в территориальный центр комплектования можно получить большой штраф.

В мирное время украинцев предлагается штрафовать на сумму от 5100 до 8500 гривен, и от 17 000 до 34 000 гривен если речь идет о должностных и юридических лицах.

Во время войны штрафы существенно выше. За отказ от повестки или неявку в ТЦК и СП для рядовых граждан предусмотрен штраф от 17 до 25 тыс. гривен, а для должностных и юридических лиц – от 34 до 59 тыс. гривен.

Напомним, украинское законодательство позволяет некоторым категориям граждан отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям. Однако конституционным положением предусмотрена гарантия замены военной службы альтернативной невоенной при наличии такого обстоятельства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным мужчинам призывного возраста. Поэтому вручение такого документа не всегда означает непосредственный призыв в армию.

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