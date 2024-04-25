Какие виды повесток вручают украинцам и когда вступит в силу новый закон о мобилизации: разъяснение

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, когда повестку может получить любой военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, этот документ не всегда означает непосредственный призыв в армию.

Согласно законодательству, повестка должна вручаться лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении; если же он отказывается от нее, то составляется соответствующий акт. OBOZ.UA рассказывает о том, какие есть виды повесток, а также когда вступит в силу новый закон о мобилизации.

Какие есть виды повесток?

В Украине существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным мужчинам призывного возраста (18-60 лет).

Повестка для уточнения данных. Ее вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Документ за подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет прописан заключение ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.

Повестка для призыва на срочную военную службу. Она предусматривает призыв на срочную военную службу. Пока такие повестки не выдают, потому что в Украине действует всеобщая мобилизация, во время которой призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится.

Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения ВВК, если он признан годным к прохождению военной службы.

Важно: на повестке должны быть правильно указаны личные данные военнообязанного, дата и год рождения, адрес проживания, тип повестки, дата, время и адрес, где нужно явиться.

Когда заработает новый закон о мобилизации?

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации №10499. Отмечалось, что он вступит в силу через месяц после публикации в официальном парламентском издании "Голос Украины". Позже определенное время продлится переходный период – для того, чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦНАП или ТЦК.

Уже 17 апреля закон был опубликован в "Голосе Украины". Следовательно, новый закон заработает уже с 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что в рекрутинговых центрах не выдают повесток. Так же их не будут "вручать" военнообязанным через электронный кабинет.

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