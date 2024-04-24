В рекрутинговых центрах не выдают повесток, и в электронном кабинете тоже. Интервью со спикером Минобороны Дмитрием Лазуткиным

18 мая должен вступить в силу закон о мобилизации. О том, какие задачи будут выполнять рекрутинговые центры, для кого они создаются, будут ли отправлять повестки в электронный кабинет и как это нововведение улучшит работу ТЦК, СП и облегчит жизнь военнообязанным, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA прокомментировал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин

– Давайте для начала проговорим цели этого закона о мобилизации.

– Агрессивные действия Российской Федерации не прекращаются. Вдоль линии боестолкновения продолжаются тяжелые бои, и, соответственно, постоянно нужно пополнение, постоянно нужны бойцы, которые будут мотивированы и готовы защищать Родину, чтобы наступление россиян не продвигалось.

Новый закон призван в первую очередь улучшить учет военнообязанных, чтобы государство знало, кто забронирован, кто имеет отсрочку, а кто, соответственно, может быть мобилизован. Это позволит в перспективе и разгрузить тех, кто сейчас находится на линии боестолкновения, кто непосредственно участвует в боях, потому что люди устают, люди так или иначе выбывают из-за ранений, из-за того, что в состоянии боевого стресса у многих обостряются хронические болезни. Необходимо пополнение, и этот процесс будет продолжаться благодаря новому закону более интенсивно.

– Что происходит с мобилизацией сейчас?

– Ну, скажем так, новый закон – это общее видение Министерства обороны Украины, Генерального штаба, народных избранников и правительства. Соответственно, мобилизация сейчас продолжается, и она будет происходить по новым правилам. Люди, которые будут подписывать контракт, получат соответствующие льготы, например на жилье или на приобретение авто, будут освобождены от определенных выплат. Есть много нюансов, которые должны простимулировать людей пойти защищать Родину.

Кроме того, упорядочены, что тоже очень важно, полномочия работников ТЦК и СП, потому что неопределенность порождала очень много манипуляций.

Мы видели видео – российские ИПСО, очень негативное влияние на информационное поле. Сейчас это все будет упорядочено.

– Что касается новаций: вскоре должен заработать электронный кабинет. Упростит ли он работу представителей ТЦК и когда заработает?

– Однозначно это улучшит работу ТЦК и СП, потому что некоторые люди, с неким предубеждением относящиеся к государственным учреждениям, смогут загрузить дистанционно через электронный кабинет военнообязанного свои данные, если они сменили место жительства, получили право на отсрочку и т. д. Если у них родился третий или четвертый ребенок, опять же, все эти данные можно будет скачать в электронный кабинет, в приложение. То есть это однозначно и улучшит работу ТЦК и СП, и облегчит жизнь людей, потому что по большому счету это сервис.

И это сервис современный, удобный, который должен заработать в ближайшее время, в ближайшие месяцы.

– А насчет электронных повесток? Что будет с ними?

– Пока электронные повестки не запланированы, законом не предусмотрены.

И, в принципе, человек регистрируется в электронном кабинете добровольно. Это не какая-то обязательная опция.

– Согласно новому закону, кто подлежит мобилизации?

– Мужчины в возрасте от 25 лет могут быть мобилизованы. С 18 до 25 лет они будут проходить военную подготовку на базе вузов. На линии боевых столкновений людей от 18 до 25 лет не будет.

– Что касается мобилизации осужденных по их собственному желанию. Уже было сообщено, что из них будут создаваться отдельные подразделения, об этом рассказал министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона. По его словам, такие мобилизованные могли бы выполнять задачи, не связанные с применением оружия. К примеру, строить фортификации.

– Я думаю, пока рано об этом говорить, ведь это только законопроект. Когда за него проголосуют и он вступит в силу, мы будем иметь дело с окончательной версией. Пока же я считаю, что это все-таки мобилизация осужденных не за тяжкие преступления.

Речь не идет об убийствах, изнасилованиях, государственной измене. Что касается других категорий, это все-таки прежде всего о достоинстве, о возможности для этих людей защищать Родину, о том, чтобы предоставить им такое право. Если они хотят этого, то, наверное, следует их использовать и вовлекать в определенном законом порядке.

– А есть ли какие-то минусы в этом?

– Ну какие могут быть минусы, если мы привлекаем людей, желающих защищать Родину? Понятно, что какие-то неприятные эксцессы могут происходить, но перед тем, как эти люди будут приобщаться к Силам обороны, к Вооруженным силам Украины, они будут проходить соответствующую проверку.

– Насчет уклоняющихся и мотивации. Что предусматривает принятый закон, чтобы уменьшить желание военнообязанных переплывать Тису?

– На самом деле само словосочетание о "мотивации уклонистов" немного режет слух. Мы должны мотивировать прежде всего колеблющихся людей, которые думают присоединиться к Силам обороны, но еще не решили, где именно им там место. И именно для таких людей создаются рекрутинговые центры, онлайн-платформы, их достаточно много в Украине сейчас.

Например, рекрутинговых центров к середине лета планируют открыть 22. То есть людям не надо будет, как мне когда-то, ехать из Киева в Запорожье, чтобы мобилизоваться в 47 отдельную механизированную бригаду. Теперь это можно будет сделать в своем городе. Во Львове, в частности, уже открыт центр рекрутинга.

Отдельно отмечу, для тех, кто боится, что получит повестку, – нет, в рекрутинговых центрах повесток не вручают. Там можно узнать, кем вы можете быть в рядах Вооруженных сил Украины. Согласно тем знаниям и умениям, которые вы имеете. В соответствии с гражданской специальностью в том числе.

Можно также присоединиться к тем подразделениям, где есть ваши знакомые командиры или служат родственники. Психологически некоторым людям так легче.

То есть такие возможности будут.

Ну и я думаю, что следует говорить о том, что эти люди будут максимально поощряться. Как я уже говорил, если человек захочет подписать контракт, то там будут определенные льготы на первый взнос, если он будет покупать жилье в кредит или автомобиль.

– То есть мобилизованный не обязательно отправится на передовую? Армии нужны люди разных профессий.

– Абсолютно верно. Служба в Вооруженных силах Украины – это не только штурмовики. Понятно, что нужны люди и в логистику, и в подразделения обеспечения.

В армии очень много людей, которые работают не на передовой, но приносят пользу Родине.

– В России продолжается весенний призыв, увеличилось количество желающих идти воевать по контракту, особенно после теракта в "Крокусе". По крайней мере, об этом говорят пропагандисты. Понимаем, что мобилизационный ресурс в России довольно велик, ведь и страна больше. Учитывая это, какого количества личного состава не хватает украинской армии?

– Украина должна быть готова к разным сценариям. Должна быть создана система, которая будет учитывать баланс людей, вовлеченных в службу в Силах обороны и работающих на экономику, потому что это тоже очень важно.

Мы должны строить фортификации, набирать людей, а также привлекать максимально западную помощь.

– Подытоживая, когда, по вашему мнению, закон о мобилизации принесет ожидаемый эффект?

– Люди, которые будут мобилизованы в ближайшее время, пройдут соответствующую подготовку. Только после этой подготовки они смогут выполнять те или иные задачи. То есть как минимум несколько месяцев, если говорить о каких-то сроках.