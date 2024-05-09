Верховный суд разъяснил, можно ли отказаться от мобилизации из-за религиозных убеждений

Украинское законодательство позволяет некоторым категориям граждан отказаться от прохождения военной службы из-за религиозных убеждений. Однако конституционным положением лишь предусмотрена гарантия замены военной службы альтернативной невоенной при наличии такого обстоятельства, как несовместимость выполнения воинского долга с религиозными убеждениями.

Кроме того, человек обязан продемонстрировать наличие у него соответствующих глубоких, искренних и последовательных религиозных убеждений определенными данными, кроме собственных слов и утверждений близких. Об этом сообщили в Верховном суде Украины.

Кассационный уголовный суд Верховного суда установил, что гарантированное ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод право исповедовать свою религию или убеждение в аспекте возможности добросовестного отказа от военной службы не является абсолютным. Такое право ограничено рядом критериев.

В частности, положение ч. 4 ст. 35 Конституции Украины как конституционно-правовая норма согласно ч. 3 ст. 8 Основного закона является нормой прямого действия. Однако этим конституционным положением лишь предусмотрена конституционная гарантия замены военной службы альтернативной невоенной при наличии такого обстоятельства, как несовместимость выполнения воинского долга с религиозными убеждениями гражданина. В то же время Конституция Украины не нормирует способ доказывания этого обстоятельства, который определяется специальным законодательством.

В Верховном суде отметили, что в условиях вооруженной агрессии РФ, когда под угрозу поставлена ​​жизнь, здоровье, безопасность других граждан и само существование государства, есть настоятельная потребность в надлежащем комплектовании ВСУ. В таких условиях достижения справедливого баланса между правом гражданина по ст. 9 Конвенции о защите прав человека и ст. 35 Конституции Украины в аспекте возможности добросовестного отказа от военной службы требует обеспечения объективной проверки утверждений лица о несовместимости его религиозных убеждений с военной службой и подтверждения доказательства наличия соответствующих убеждений.

В суде подчеркнули, что это не означает, что возможность реализации права на добросовестный отказ от военной службы ограничивается членством в зарегистрированных религиозных организациях, содержание вероучения которых предполагает безусловную недопустимость такой службы, ношение и использование оружия. Отказываясь от службы в Вооруженных силах, человек должен продемонстрировать наличие у него соответствующих глубоких, искренних и последовательных религиозных убеждений определенными данными, кроме собственных слов и утверждений близких.

Напомним, во Львовской области осужден мужчина на три года лишения свободы за уклонение от военного призыва. 29-летний житель не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, когда получил повестку.

Ранее во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации и на суде пожаловался на "запугивание". По словам подсудимого, представители ТЦК похитили его по дороге на работу и заставили подписать документы.