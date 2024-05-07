Во Львовской области ограниченно годный мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда: как наказали

В Дрогобычском районе Львовской области осужден мужчина на три года лишения свободы за уклонение от военного призыва. 29-летний житель не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, когда получил повестку.

Приговор суда уже вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

По информации прокуратуры, военно-врачебная комиссия признала мужчину ограниченно пригодной для прохождения военной службы, позволив ему служить в частях обеспечения, службе призыва, учреждениях, организациях и учебных заведениях.

29-летнему мужчине была вручена повестка, однако он не явился в ТЦК и СП без уважительной причины. Тем самым он нарушил законодательство и уклонился от военного призыва.

"При публичном обвинении прокуроров Дрогобычской окружной прокуратуры 29-летний житель района признан виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации и на суде пожаловался на "устрашение". По словам подсудимого, представители ТЦК похитили его по дороге на работу и заставили подписать документы. Впоследствии ВЛК признала его пригодным к военной службе 8 февраля 2023 года. На следующий день он должен был явиться в ТЦК для отправки на фронт, однако мужчина уклонился от мобилизации.