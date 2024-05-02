На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации и на суде пожаловался на 'запугивание': какое решение приняли

На Львовщине мужчину, который получил повестку и уклонился от мобилизации, приговорили к испытательному сроку. На суде он пожаловался, что представители ТЦК похитили его по дороге на работу и заставили подписать документы.

Об этом говорится в приговоре Жолковского райсуда Львовской области. Как отмечается, ВВК сочла его пригодным к военной службе 8 февраля 2023 года.

На следующий день мужчина должен был явиться в ТЦК для отправки на фронт, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина утверждал, что четыре работника военкомата насильно доставили его в ТЦК. Он не спорил о необходимости прохождения военно-врачебной комиссии, однако утверждал, что его заставили подписать документы путем запугивания и угроз. Мужчина также утверждал, что обращался в ГБР, но там никакого расследования не проводили.

Житель Львовщины на суде заявил, что, по его мнению, на судей также "давят, что, если они будут защищать людей, повестки будут получать их родственники".

Суд не учел заявление мужчины о "похищении", поскольку отсутствовали доказательства его правдивости.

Согласно приговору суда, житель Львовщины признан виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорен к 1 году испытательного срока.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным украинцам, которые не сообщат в ТЦК и СП о смене места жительства, может грозить административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

Напомним, что украинцы, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться с ними не только в ТЦК. Прийти с такой повесткой можно и в рекрутинговые центры, где идет набор в ряды Сил обороны Украины.

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