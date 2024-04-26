Что угрожает мужчинам, которые не сообщат ТЦК об изменении места жительства: подробное разъяснение

Военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, может угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме в размере около 25 тысяч гривен.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал адвокат Олег Горбачев. Он подчеркнул, что любое изменение адреса предполагает, что необходимо обновить данные.

"Если я не ошибаюсь, 25 тысяч гривен – это штрафная санкция за то, что если ты не обновишь данные в случае смены адреса, не пойдешь в соответствующий военкомат по месту расположения и не станешь там на учет", – отметил юрист.

Он подтвердил, что военнообязанные могут свободно менять место жительства в Украине и регистрировать его в ЦНАП.

"Однако есть обязанность, она и сейчас остается, даже до вступления этого закона в силу, в случае, если ты меняешь место своего жительства, ты обязан по новому месту жительства стать на военный учет. То есть эта норма и сейчас действует", – отметил Горбачев.

Напомним, после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные граждане должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в территориальных центрах комплектования. В случае невыполнения этих требований военкоматы смогут объявлять в розыск людей, не сверивших свои данные. Их ждет ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине существует четыре вида повесток, которые могут вручить военнообязанным мужчинам призывного возраста. Поэтому вручение такого документа не всегда означает непосредственный призыв в армию.

– В Сухопутных войсках сообщили, что ТЦК в Украине работают круглосуточно. Все желающие могут обновить свои данные или зарегистрироваться в любое время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!