Как будут наказывать украинцев, которые не обновят данные в ТЦК за 60 дней: подробное разъяснение

После вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные граждане должны обновить свои учетные данные в территориальных центрах комплектования. Тех, кто не выполнит это требования, ждет ответственность.

Также военкоматы смогут объявлять в розыск людей, которые не сверили свои данные в ТЦК. Об этом ТСН рассказал адвокат Николай Максимов.

По его словам, если военнообязанные не обновит свои персональные данные, территориальные центры комплектования будут обращаться в полицию, чтобы объявить таких людей в розыск. После этого именно правоохранительные органы, а не сотрудники ТЦК будет искать таких людей.

Если полицейские не застанут человека по месту жительства, в это случае уже грозят соответствующие санкции. В частности, ТЦК отправляет повторное требование явиться в военкомат, а в случае игнорирования, поступает обращение в суд с исковым заявлением об ограничении права на управление транспортным средством.

Также правозащитник подчеркнул, что суд может наложить штраф до 25 тыс. гривен. Если сумма не будет уплачена, информация передается в исполнительную службу, которая вносит человека в реестр должников, чтобы наложить арест на имущество и ограничить право пользования банковскими картами.

Кроме того, если человек не состоит на учете в ТЦК и не обновил свои данные, то последствия могут наступить даже после того, как у такого человека проверят документы на блокпосту или на улице.

"Если ТЦК обращается в полицию с целью доставки разыскиваемого лица в ТЦК, то происходит административное задержание. К человеку могут быть применены меры принуждения, предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. То есть такого человека доставляют в ТЦК", – сказал адвокат.

Напомним, военнообязанные могут обновить свои данные как в ТЦК лично, так и через электронный кабинет призывника, регистрация в котором добровольна. Те, кто проигнорирует эти требования, будут автоматически считаться уклонистами, за что грозит наказание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существует четыре вида повесток, один из которых не выдается во время общей мобилизации. Повестка должна вручаться лично военнообязанному, а тот должен поставить подпись о ее получении; если же он отказывается от нее, то составляется соответствующий акт.

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