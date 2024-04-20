Какое наказание грозит украинцам, которые не обновят данные в ТЦК в 60-дневный срок: разъяснение

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон от 11.04.2024 №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", предусматривающий некоторое усиление механизмов мобилизации в стране. Этот закон вступит в силу через месяц со дня его обнародования.

Так, согласно новому закону, военнообязанные должны обновить свои данные в военкоматах в течение двух месяцев, а в случае игнорирования этого требования им будет грозить наказание. Как именно будут наказывать украинцев, которые не обновят данные в ТЦК в 60-дневный срок, читайте подробнее в материале.

Как отметил адвокат юридической фирмы Riyako & Partners Николай Максимов, военнообязанные могут обновить свои данные в военкомате лично или через электронный кабинет призывника, регистрация в котором является добровольной. Те, кто проигнорирует эти требования, автоматически будут считаться уклонистами.

Военкоматы могут обратиться в полицию, чтобы объявить таких лиц в розыск. Полиция может доставить их в Территориальные центры комплектования. Если им это не удастся, полицейские направят письменное требование по исполнению обязательств от имени руководителя военкомата. Даже если такое письмо не будет вручено лично, военкоматы могут обратиться в суд, чтобы ограничить нарушителей в праве управлять транспортным средством и оштрафовать их.

"Если почтальон придет с требованием от военкомата о выполнении обязательств и не найдет адресата на месте, он поставит отметку, что требование вручить невозможно. И все. Через 10 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством", – объясняет юрист.

В парламенте также рассматривают вопрос о повышении штрафов за нарушение правил военного учета. Так, недавно в Раде был принят соответствующий закон в первом чтении. В ближайшее время его планируют рассмотреть во втором чтении.

Также, по словам эксперта, новый закон практически легализует возможность применения силы полицией для доставки человека в военкомат, если он находится в розыске. До принятия этого закона механизм объявления в розыск за невыполнение повестки также существовал, но применялся только в исключительных случаях, поскольку этот процесс был достаточно длительным.

По словам адвоката, при принятии закона этот механизм также будет использоваться редко. Для полиции и судов поиск тысяч объявляемых в розыск людей является значительной нагрузкой. С другой стороны, если человек попадет в базу "Оберег", любой блокпост имеет право его доставить в военкомат после проверки документов.

"Поскольку у нас много случаев применения силы в отношении тех, кто добровольно не идет в ТЦК и СП, эта норма может увеличить количество подобных инцидентов", – добавил Максимов.

Ранее сотрудники ТЦК рассказали, с чем им приходится сталкиваться в работе. Делятся, что часто слышат проклятия в свою сторону, а бывает и такое, что украинцы обращаются в надежде решить семейные проблемы, например женщины "сдают" мужчин-уклонистов.

Согласно новому закону о мобилизации, принятому 11 апреля, все граждане Украины, состоящие на военном учете, должны обновить свои личные данные в течение 60 дней. При этом, чтобы это сделать, военнообязанным необязательно приходить в ТЦК.

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