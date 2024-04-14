Мобилизация в Украине: как военнообязанные смогут обновить свои данные, не приходя в ТЦК

Согласно новому закону о мобилизации, принятом 11 апреля, все граждане Украины, которые находятся на военном учете, должны обновить свои личные данные в течение 60 дней. При этом, чтобы сделать это, военнообязанным не обязательно приходить в ТЦК.

Об этом рассказала народный депутат от Европейской солидарности, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в интервью Radio NV. Она отметила, что военно-учетные данные можно обновить через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

"Можно обновить свои военно-учетные данные через ЦНАП, где вам никто не будет вручать повестку. Вы просто обновляете свою контактную информацию, персональные данные. Можно обновить через электронный кабинет, когда он заработает, дистанционно", – заявила Фриз.

Она также отметила, что повестки через электронный кабинет украинцам не будут посылать, а будут вручать физически или отправлять по почте.

Кроме того, Фриз сообщила, что возможность обновления данных непосредственно в ТЦК и СП сохранится.

Следует отметить, что согласно принятому Верховной Радой закону, все граждане Украины, состоящие на военном учете, должны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу уточнить следующие личные данные:

адрес проживания;

номера средств связи;

адреса электронной почты;

другие персональные данные.

Граждане, находящиеся на военном учете, имеют возможность добровольно создать собственный личный электронный кабинет для призывников, военнообязанных или резервистов.

Ранее сообщалось, что депутаты ВР Украины 11 апреля большинством голосов приняли закон о мобилизации в Украине №10449 во втором чтении. "За" проголосовали 283 парламентария.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны заявили, что первая версия отдельного законопроекта о демобилизации в Украине может быть готова в ближайшие месяцы. Документ уже в разработке, проект будет готовиться также совместно с Генштабом ВСУ.

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