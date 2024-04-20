'Мой муж – уклонист, заберите его': в ТЦК рассказали о необычных случаях в работе и как на них реагируют. Видео

Сотрудники ТЦК рассказали, с чем им приходится сталкиваться в работе. Делятся, что часто слышат проклятия в свою сторону, а бывает и такое, что украинцы обращаются в надежде решить семейные проблемы, например, женщины "сдают" мужей-уклонистов.

Об этом говорится в сюжете hromadske. Журналисты пообщались с сотрудниками Тульчинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области.

Они рассказали, что украинцы часто сами доводят ситуацию до критической, например когда вовремя не восстанавливают брони. По словам военных, больше всего спорят именно забронированные лица, которые знают, что их не мобилизуют. Мол, таким образом самоутверждаются.

Сотрудники ТЦК считают, что причина ухудшения отношения к ним со стороны украинцев – недостаток должной коммуникации. Медиа не освещали их работу, руководство в областях отказывалось давать интервью и комментарии по поводу конфликтных ситуаций, также были коррупционные скандалы.

С ненавистью и злобой населения столкнулись, прежде всего, участники боевых действий, которые пришли работать в ТЦК после ранений на фронте. Вместо благодарностей за защиту они иногда слышат в свою сторону проклятия.

"Говорят: "Чего ты вернулся, чего тебя там не убили, что теперь здесь повестки раздаешь?". Я в прошлом году, когда был после госпиталя в отпуске, меня люди приветствовали, а теперь многие и не здороваются", – рассказал сотрудник ТЦК Дмитрий.

Со своей стороны военнослужащая Винницкого областного ТЦК и СП Екатерина Губрий рассказала, что украинцы, обращаясь в ТЦК, иногда пытаются решить личные проблемы.

"Бывало, что звонит по телефону женщина и говорит, что у нее муж – уклонист, можем ли его мобилизовать. Но мы так не работаем. Нам и без того уже создали имидж карательного органа", – пояснила она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание NV сообщило, что по состоянию на 1 апреля в полицию поступили запросы по розыску 4955 уклоняющихся от военной службы. Соответствующие обращения в правоохранители направили представители ТЦК СП.

– Согласно новому закону о мобилизации, который был принят 11 апреля, все граждане Украины, состоящие на военном учете, должны обновить свои личные данные в течение 60 дней. При этом, чтобы это сделать, военнообязанным необязательно приходить в ТЦК.

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