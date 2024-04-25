В Сухопутных войсках заявили, что ТЦК в Украине работают круглосуточно: как связаться с военкоматом

Территориальные центры комплектования работают круглосуточно. Все желающие могут обновить свои данные или зарегистрироваться в любое время.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск. Накануне в сети появилась информация о больших очередях возле ТЦК.

Теперь стало известно, что территориальные центры комплектования работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

"Уважаемые граждане. Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что многие люди решили обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования (ТЦК) работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", – говорится в сообщении.

Кроме того, можно предварительно позвонить в ТЦК. Нужные телефонные номера и другие контакты можно найти на сайте Минобороны по ссылке.

Заметим, что военнообязанные могут обновить свои данные как в ТЦК лично, так и через электронный кабинет призывника, регистрация в котором добровольна. Те, кто проигнорирует эти требования, будут автоматически считаться уклонистами, за что грозит наказание

Ранее в Минобороны объяснили, каким образом будут ограничивать право на управление транспортным средством для уклоняющихся. Речь идет об алгоритме из шести шагов. Согласно ему, если военнообязанный игнорирует заказное письмо с документом, которое называется "требование об исполнении обязанностей", ТЦК обращается в суд, который может принять в отношении гражданина решение об ограничении права управлять автомобилем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существует четыре вида повесток, один из которых не выдается во время общей мобилизации. Повестка должна вручаться лично военнообязанному, а он должен поставить подпись о ее получении; если же человек отказывается от нее, то составляется соответствующий акт.

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