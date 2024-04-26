Не только в ТЦК: в Минобороны сказали, куда еще можно прийти с повесткой для сверки учетных данных

Украинцы, получившие повестки для сверки учетных данных, могут обратиться с ними не только в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Прийти с такой повесткой можно и в рекрутинговые центры, где идет набор в ряды Сил обороны Украины.

Об этом 26 апреля в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, передает АрмияInform.

"Даже если у тебя есть повестка – это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр. – Ред.), у тебя есть возможность прийти и себя найти, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя", – отметил он.

Бежевец уточнил, что речь идет о случаях, когда у человека на руках именно повестка для сверки учетных данных. Тогда он может прийти в центр и поискать себе вакансию или место в конкретной бригаде на конкретную должность.

"Не говорим о повестке, когда человек уже прошел ВВК и уже фактически готов к отправке в часть, нет", – сказал представитель Минобороны.

Мы писали о том, что военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, может грозить административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме в размере около 25 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, с 23 апреля украинским мужчинам призывного возраста за границей приостановили предоставление консульских услуг. В МИД разъяснили, что это необходимо для введения норм нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Он предусматривает, что граждане, которые стоят на военном учете, и те, кто подлежат взятию на него, в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должны уточнить свои военно-учетные данные. Рассказываем, как это можно сделать за границей.

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