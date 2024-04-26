Как украинцы за границей могут уточнить свои военно-учетные данные: разъяснение

С 23 апреля мужчинам призывного возраста за границей приостановили предоставление консульских услуг. В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили, что это необходимо для введения норм нового закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Мобилизационный закон предусматривает, что граждане, состоящие на военном учете и подлежащие взятию на него, в течение 60 дней со дня его ступления в силу должны уточнить свои данные, в частности местожительство, контактные номера телефонов, e-mail и т.д. Как уточнить свои военно-учетные данные за границей, читайте в материале OBOZ.UA.

Как уточнить военно-учетные данные за границей

Мужчины призывного возраста за границей могут уточнить свои данные:

– через официальный электронный адрес или официальный номер телефона ТЦК по месту нахождения на военном учете;

– через электронный кабинет (е-кабинет) призывника, военнообязанного, резервиста.

Е-кабинет, как планируется, должен заработать в июне 2024 года, туда будет подтягиваться информация из государственных реестров.

Какие ограничения за уклонение будут действовать для мужчин за границей

Мужчины призывного возраста за границей не смогут получать консульские услуги (в том числе оформить загранпаспорт) без обновления их военно-учетных данных в течение 60 дней со дня вступления в силу закона о мобилизации.

Загранпаспорт нельзя будет получить не только в консульствах, но и в заграничных отделениях паспортного сервиса ГП "Документ".

Действительность военно-учетных документов за границей будут проверяться консульскими должностными лицами. Кабинет министров Украины еще предстоит разработать и утвердить порядок этой проверки.

Ограничения не будут применяться для следующих услуг:

– оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;

– совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

– совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Украины заявили, что повестки за границей вручать не будут – такая идея выгляит нереальной. А для обновления военно-учетных данных обязательно ехать в Украину не нужно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!