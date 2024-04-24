Эксперт объяснил, какие ограничения ждут украинцев призывного возраста за границей и как им действовать

Мужчины призывного возраста, которые находятся за границей, для любого взаимодействия с государственными органами теперь должны возвращаться в Украину. За рубежом недоступны какие-либо консульские услуги, кроме выдачи документа для возвращения. С точки зрения прав человека и принципа верховенства права такие действия государственных органов выглядят "более чем сомнительно".

Об этом рассказал член Экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев в комментарии OBOZ.UA. В частности, он отметил, что людям, выехавшим за границу до полномасштабного вторжения, "никаких советов, конечно, быть не может", если это мужчины от 18 до 60 лет.

"Позиция государства, похоже, состоит в том, что в случае необходимости любого взаимодействия с украинскими государственными органами, которое раньше за границей могло осуществляться через консульства, им нужно возвращаться на территорию Украины и взаимодействовать с украинскими государственными органами непосредственно на территории Украины (осуществив предварительно необходимые согласно новому закону действия по обновлению данных о постановке на военный учет)", – пояснил эксперт.

При этом он подтвердил, что невозможность оформить украинские документы, включая загранпаспорта, за рубежом "станет важным фактором, стимулирующим получение украинцами за рубежом другого гражданства, при первой возможности".

"Мне это кажется совершенно очевидным", – говорит Вячеслав Лихачев.

Эксперт добавил, что лицо, пересекшее границу после 24 февраля 2022 года, скорее всего, имеет статус беженца, если раньше – скорее всего, имеет другое законное основание для проживания – разрешение на работу, временное или постоянное проживание (в странах ЕС это один документ).

За границей эти документы выполняют функцию ID человека "в виде пластиковой карты, которая напоминает паспорт и собственно выполняет его функции".

В случае документа беженца такое удостоверение практически полностью выполняет функции паспорта даже без наличия самого паспорта. Поэтому вряд ли следует ожидать наплыв новых желающих получить статус беженца", – объяснил Вячеслав Лихачев.

Он предположил, что кто-то из граждан Украины, кто выехал на другом основании до 24 февраля 2022 года и у кого сейчас истекает и срок действия украинского паспорта, и срок разрешения на пребывание, будет пытаться переоформить основание пребывания в стране, чтобы не возвращаться в Украину за новым паспортом, но вряд ли это явление будет массовым.

"Мне кажется, скорее люди будут пытаться жить дальше со своим европейским видом на жительство, надеясь продлить его, когда это будет актуально, без действительного украинского паспорта", – сказал эксперт.

Относительно того, не нарушает ли инициатива МИД конституцию Украины и права человека, Вячеслав Лихачев ответил, что это может сказать только Конституционный суд – единственный орган, имеющий полномочия выносить решение о соответствии действий власти или других законов Основному закону.

"На правах личного мнения скажу, что инициатива выглядит как такая, что нарушает статью 25 Конституции о заботе о гражданах за границей, действие которой, согласно статье 64, не может быть ограничено даже в период военного положения. Но на самом деле независимо от соответствия Конституции вопрос законности прекращения консульского обслуживания действительно сложнее. Мотивируя свой отказ выполнять свои обязательства касательно граждан, МИД ссылается на новый закон о мобилизации, который должен вступить в силу только через месяц (и согласно тексту которого у военнообязанных есть еще 60 дней на обнесение своего статуса). С перспективы прав человека и принципа верховенства права такие действия государственных органов выглядят более чем сомнительно", – заявил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, от 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. В письме первого замглавы МИД Андрея Сибиги говорится, что эти ограничения связаны с войной РФ против Украины для недопущения уклонения от урегулирования военного учета.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам-украинцам за рубежом, поскольку пребывание вне Украины не освобождает от обязанности защиты Родины. Если мужчина уехал, отгородившись от вопроса выживания Украины, но приходит и хочет получить от нее услуги, "это так не работает".

В МИД Украины рассказали, что приостановка консульских услуг продолжится после вступления в силу закона о мобилизации (18 мая), но с учетом новых требований и положений.

В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности заявили, что могут пригласить представителей МИД для объяснений, поскольку во время работы над законопроектом МИД не давал комментариев или предложений.

В Еврокомиссии заявили, что в вопросах временной защиты нет различия по полу, в то же время пообещали принять во внимание объявление МИД Украины.

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