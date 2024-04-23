Консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста: что происходит

Начиная со вторника, 23 апреля, консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста. С этого дня они смогут воспользоваться только одной услугой – оформление документов для возвращения в Украину.

Стоит отметить, что такой запрет будет действовать до получения дипломатическими учреждениями разъяснений положений нового закона о мобилизации. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на письмо первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги.

В документе говорится, что МИД приказало руководителям всех дипломатических учреждений временно приостановить оказания консульских услуг гражданам Украины призывного возраста. Также в документе идет речь, что такие ограничения связаны с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета в ТЦК и СП.

Однако консульства Украины смогут предоставлять своим гражданам только услуги, связанные с оформлением удостоверений личности для возвращения на территорию Украины. Требования министерства иностранных дел останется в силе до получения разъяснений о порядке применения положений нового закона о мобилизации, который был обнародован 17 апреля и вступит в силу в мае этого года.

Ранее сообщалось, что для тех украинцев, которые хотят присоединиться к рядам Сил обороны, однако имеют определенные сомнения, или не решили, где именно хотят найти свое место, создаются рекрутинговые центры – к середине лета их должно быть уже 22. Также есть онлайн-платформы, которые занимаются рекрутингом.

Напомним, электронный кабинет военнообязанного должен заработать в Украине в ближайшие месяцы. Он улучшит работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также упростит жизнь украинцев.

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