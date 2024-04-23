Предусмотрены разные поощрения: в Минобороны рассказали о мотивации людей, которые сомневаются насчет военной службы. Видео

Для тех украинцев, которые хотят присоединиться к рядам Сил обороны, однако имеют определенные сомнения, или не решили, где именно хотят найти свое место, создаются рекрутинговые центры – к середине лета их должно быть уже 22. Также есть онлайн-платформы, которые занимаются рекрутингом.

Об этом в комментарии для OBOZ.UA сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Благодаря расширению сети рекрутинговых центров украинцам не придется ехать через полстраны, чтобы присоединиться к определенному подразделению.

"То есть людям не надо будет, как когда-то я ехал в Запорожье, для того чтобы мобилизоваться в 47-м отдельную механизированную бригаду, летел из Киева туда, потому что появилась такая возможность. Сейчас это можно будет сделать в своем городе, в Днепре, в Полтаве, скоро в Киеве, в Кривом Роге и так далее. Во Львове уже открыт центр рекрутинга. То есть такие возможности будут появляться", – объяснил Лазуткин.

Тех, кто переживает, он успокоил: в рекрутинговых центрах не вручают повестки. Там человеку подскажут, где он может себя найти в рядах Вооруженных сил Украины в соответствии со своими знаниями, умениями и гражданской специальностью.

В армии нужны люди разных профессий, ведь служба в ВСУ – это не только штурмовики. Нужны люди и в логистику, и в подразделения обеспечения, и так далее, отметил Лазуткин.

"Возможно также будет присоединиться к тем подразделениям, где есть знакомые командиры, где служат какие-то родственники. Это тоже психологически значительно легче. То есть такие вот возможности будут. А с такими людьми, которые хотят защищать родину и с которыми надо поговорить, каким хочется получить определенную информацию, уже и работать будет легче командирам, когда они мобилизуются", – говорит представитель МО.

Что касается мотивации, то для людей, которые захотят подписать контракт, будут определенные льготы на первый взнос, если они будут покупать жилье в кредит, или на покупку автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, новый закон о мобилизации является общим видением Министерства обороны Украины, Генерального штаба, народных избранников и правительства. Прежде всего, этот документ должен улучшить учет военнообязанных для того, чтобы государство знало, кто забронирован, кто имеет отсрочку, а кто, соответственно, может быть мобилизован, объяснил Дмитрий Лазуткин.

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