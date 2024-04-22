Должен упорядочить ситуацию: в Минобороны объяснили важность нового закона о мобилизации. Видео

Новый закон о мобилизации является общим видением Министерства обороны Украины, Генерального штаба, народных избранников и правительства. В первую очередь этот документ должен улучшить учет военнообязанных для того, чтобы государство знало, кто забронирован, кто имеет отсрочку, а кто, соответственно, может быть мобилизован.

Об этом в эфире OBOZ.TALK-подкаст рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что мобилизация сейчас продолжает происходить, и она будет происходить по новым правилам.

"Люди, которые будут подписывать контракт, получат соответствующие льготы, например, на жилье или на приобретение автомобиля. В том числе, будут освобождены от определенных выплат, от пенни за кредиты, опять же, в пределах оговоренных законом. То есть, много нюансов, которые должны простимулировать тех людей, которые пойдут защищать Родину", – объяснил он.

Лазуткин добавил, что кроме того, упорядочены полномочия работников ТЦК и СП, потому что имевшаяся неопределенность порождала много очень манипуляций.

"Мы видели видео, видели российскую ИПСО, видели очень негативное влияние на информационное поле. Сейчас это все будет упорядочено", – сказал он.

Спикер Минобороны также подчеркнул, что агрессивные действия Российской Федерации не прекращаются. Вдоль линии боевого столкновения продолжаются тяжелые бои и, соответственно, постоянно нужно пополнение, постоянно нужны бойцы, которые будут мотивированы и готовы защищать Родину для того, чтобы наступление россиян не продвигалось.

"И новый закон, собственно говоря, и призван, в первую очередь, улучшить учет военнообязанных для того, чтобы государство знало, кто забронирован, кто имеет отсрочку, а кто, соответственно, может быть мобилизованным. Это позволит в перспективе и разгрузить тех, кто сейчас находится на линии боевого столкновения, кто непосредственно участвует в боях, потому что люди устают, люди так или иначе выбывают из-за ранений, из-за того, что в состоянии боевого стресса многих обостряются хронические болезни, в в том числе, и так далее. Соответственно нужно пополнение, и этот процесс будет продолжаться благодаря новому закону более интенсивно", – объяснил он.

Лазуткин уточнил, что с 25 лет люди могут быть мобилизованы, от 18 до 25 они будут проходить военную подготовку на базе вузов, и норма, не предусматривающая мобилизации в ряды Вооруженных Сил, и на линии боевых столкновений людей от 18 до 25 лет не будет .

Кроме того, относительно мобилизации осужденных, представитель МОУ считает, что говорить об этом рано, поскольку соответствующий законопроект еще не проголосован.

"Когда за него проголосуют, когда, соответственно, он вступит в силу, тогда мы будем иметь дело с окончательной версией. Пока же я считаю, что все-таки мобилизация осужденных не за тяжкие преступления. Опять же речь не идет об убийствах, изнасилованиях, о сексуальном характере преступления, о людях, которые сотрудничали с оккупантами. Я думаю, что это прежде всего о достоинстве, о возможности этих людей защищать родину, о том, чтобы предоставить им такое право. Потому что, если они хотят этого, то наверняка стоит их применять и следует их вовлекать в опять же порядок, который будет определен законом", – резюмировал он.

Напомним, в Украине власти будут стимулировать мужчин идти на фронт путем введения новых наказаний за уклонение от мобилизации. Помимо ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения по предоставлению административных услуг.

Ранее сообщалось, что закон о мобилизации №10449, подписанный президентом, вступит в силу 18 мая 2024 года. Согласно ему, все подлежащие мобилизации должны носить военно-учетные документы и предоставлять их по требованию.

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