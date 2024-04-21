Кабмин разрабатывает новые ограничения для уклонистов, – Малюська

В Украине власти будут стимулировать мужчин идти на фронт, путем введения новых наказаний за уклонение от мобилизации. Кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска в эфире телемарафона. По его словам, государство будет делать так, чтобы те, кто стремится защищать страну, не находился в худшем положении, чем те, кто этого не хочет делать.

"Мы уже давно готовим ТЦК и вообще ВСУ, чтобы они могли справиться с потоком людей. В частности, премьер-министр давал поручение Минобороны организовать работу ТЦК 24/7. У меня сомнений в том, что работа будет обеспечена должным образом, нет", – выразился он.

Глава Министерства юстиции также убежден, что правительство обеспечит стимулирование идти служить тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей. По его словам, уклонисты от мобилизации в будущем не смогут получить некоторые административные государственные услуги.

"Сейчас различные министерства нарабатывают изменения в постановление Кабмина, которые установят предпосылкой получения отдельных админуслуг предоставления военно-учетного документа", – пояснил Малюска.

Отметим, что закон о мобилизации №10449, подписанный президентом, вступит в силу 18 мая 2024 года. Согласно ему, все, кто подлежит мобилизации, должны носить военно-учетные документы и предоставлять их по требованию. Мужчины от 18 до 60 лет в течение двух месяцев должны обратиться в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Ограниченно пригодные – в течение полугода пройти повторную ВЫК, а инвалиды II-III групп (если получили ее после 24 февраля 2022, кроме действующих военнослужащих) – медкомиссию. Ряд категорий военнообязанных получает право на отсрочку от мобилизации, в частности, соискатели второго высшего образования.

Как сообщал OBOZ.UA, многодетные мужчины, имеющие долги по алиментам, будут терять право на отсрочку от мобилизации. Юристы называют такую норму справедливой в отношении тех отцов, которые уклоняются от содержания детей, но используют их в качестве повода для того, чтобы не идти служить.

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