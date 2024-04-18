Мужчинам, которые не платят алименты, отменят отсрочку: эксперт объяснил, почему это решение справедливо

Согласно новому закону о мобилизации, многодетные мужчины, имеющие долги по алиментам, будут терять право на отсрочку. Это справедливо по отношению к тех родителям, которые уклоняются от содержания детей, но используют их как повод для отсрочки от призыва.

Такое мнение высказал доктор юридических наук Роман Мудрый в комментарии OBOZ.UA. В частности, он отметил, что вопрос об отмене отсрочки из-за неуплаты алиментов родителям, имеющим на содержании более трех детей, действительно может быть справедливым.

"Речь идет не о наказании, а о том, что нужно делать равные условия. Например, к тем, кто имеет двоих детей, кто платит алименты, или содержит этих детей, – по сравнению с теми, кто родил троих детей, никак о них не заботится , зато под этим предлогом уклоняется от ТЦК", – сказал юрист.

Роман Мудрый добавил, что практика таких штрафных санкций, ограничивающих права мужчин за несвоевременную уплату алиментов, существует достаточно давно.

"Даже основанием увольнения прокурора с занимаемой административной должности может быть несвоевременная уплата им алиментов (ст. 41 закона Украины "О прокуратуре")", – рассказал он.

По словам специалиста, санкции, предусмотренные новым законом о мобилизации, являются производными от закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на должное содержание", который был принят еще в 2018 году, чтобы защитить детей от родителей, не желающих платить алименты. Также были определены минимально необходимые размеры платежей на каждого ребенка.

"Если, например, мужчина имеет ребенка от первого брака и не платит алиментов, а во втором браке имеет еще двоих детей, то государство говорит, что это не справедливо и не может считаться, что на содержании такого мужчины есть три ребенка. Именно поэтому, это не о наказании, а выравнивании тех, кто исполняет свой долг по отношению к детям, добросовестно платит алименты, и тех, кто уклоняется от содержания детей, ставших лишь поводом для отсрочки от мобилизации", – считает Роман Мудрый.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля Верховная Рада 283 голосами приняла во втором чтении закон об изменениях в мобилизации, а 16 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

Новый закон вступит в силу 18 мая 2024 года. Согласно ему, определенные категории лиц получат право на отсрочку, в том числе имеющие бронь. Многодетные мужчины за неуплату алиментов в течение трех месяцев хотя бы на одного ребенка будут терять это право.

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