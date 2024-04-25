В Минобороны рассказали, будут ли за границей вручать повестки

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки Украины (ТЦК и СП) за границей не будут работать. Идея вручения повесток за пределами государства выглядит невыполнимой.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода" 25 апреля. "ТЦК за границей работать не будут. Министерство обороны не может комментировать те или иные действия Министерства иностранных дел. Это (вручение повесток за границей. – Ред.) выглядит довольно нереальным", – сказал он.

Лазуткин добавил, что после вступления в силу закона о мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в Украине и за рубежом в течение 60 дней могут обновить военно-учетные данные, в том числе через е-кабинет.

Для обновления данных обязательно ехать в Украину не нужно, пояснил спикер.

"Но если человек хочет защищать Родину, хочет присоединиться к Силам обороны, то, конечно, стоит приезжать в Украину… Для тех, кто за границей, будет возможность сделать это (обновить данные. – Ред.) в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет", – рассказал Лазуткин.

Е-кабинет, собственно, должен заработать в июне 2024 года, для этого власти делают все возможное.

"Можно будет загрузить туда информацию о себе, туда будет подтягиваться информация из государственных реестров. Таким образом, сервис станет более удобным для большего количества граждан, уже привыкших жить с помощью смартфона, ноутбука, планшета", – сказал представитель Минобороны.

По словам Лазуткина, е-кабинет не предусматривает прохождение ВВК – речь идет об обновлении данных, в том числе изменениях места проживания, семейного положения, бронировании, резервировании и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 23 апреля по распоряжению МИД консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста за границей. Причиной было названо недопущение уклонения от урегулирования военного учета.

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам за границей, поскольку пребывание там не освобождает от обязанности защитить Родину.

– Приостановка консульских услуг продолжится после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая, но с учетом новых требований и положений, заявили в МИД.

– В комитете Верховной Рады по нацбезопасности заявили, что могут пригласить представителей МИД для объяснений.

– В Еврокомиссии рассказали, что в вопросах временной защиты нет различия по полу, но пообещали принять во внимание объявление украинского МИД.

– Накануне Кабинет министров Украины запретил выдавать паспорта мужчинам призывного возраста за границей. Теперь оформление паспортов гражданина Украины и для выезда за границу осуществляется в подразделениях Государственной миграционной службы.