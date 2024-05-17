В Минобороны рассказали, заработает ли электронный кабинет для обновления военных данных с 18 мая

Электронный кабинет, в котором военнообязанные смогут обновлять свои данные, должен заработать в Украине с субботы, 18 мая, когда новый закон о мобилизации вступит в силу. Пока речь идет о версии с минимальным количеством функций, которая позволит внести информацию о e-mail, контактном телефоне и месте жительства.

Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Радио Свобода". "Сейчас есть три пути для обновления данных: ТЦК и СП, электронный кабинет, который должен запуститься 18 мая? и ЦНАПы", – сказал он.

По словам спикера, была запущена дезинформация по поводу того, что ЦНАПы якобы не готовы к этому. На самом деле с 18 мая через них также можно будет обновлять информацию.

"Закон говорит, что ЦНАП – это тоже место, где можно обновить свои данные. Соответственно, вчера связывались со структурами, отвечающими за это. И было подтверждено, что действительно с 18 мая там можyj будет обновить данные", – рассказал Лазуткин.

Электронный кабинет для обновления военных данных также должен заработать с субботы.

"Но следует отметить, что это будет mvp-версия так называемая (версия продукта с минимальным набором функций. – Ред.). То есть в дальнейшем будут дополнительные настройки в электронном кабинете. Это же будет возможность обновить свои данные. В первую очередь речь идет об электронной почте, речь идет о телефоне и месте жительства", – сказал спикер.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации в Украине. Согласно ему, мужчины 18-59 лет должны в течение трех месяцев обновить военно-учетные данные, после чего им будут присваивать VIN-код, который будут вклеивать в военный билет.

– Это касается в том числе мужчин, имеющих отсрочку. После уточнения данных их будут направлять на медосмотр.

– Принятый закон предусматривает, что определенные категории мужчин получат право на отсрочку, в том числе и имеющие бронь. Многодетные мужчины в случае неуплаты алиментов будут терять это право.

– С 4 мая вступил в силу закон, предусматривающий отмену статуса "ограниченно подходящий". Мужчины, ранее имевшие такой статус, обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную ВВК.

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