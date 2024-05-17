Нужна ли справка о несудимости для взятия на военный учет или обновления данных: объяснение МВД

В сети распространили информацию, что для взятия на военный учет или обновления данных якобы необходима справка о несудимости. Министерство внутренних дел это опровергло.

Объяснение опубликовала пресс-служба МВД. "Отмечаем, что справка (выписка) об отсутствии/наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов", – говорится в сообщении.

Из-за распространения неточной информации в социальных сетях сервисы МВД перегружены запросами от граждан, что увеличивает время обработки заявок.

В МВД призвали граждан с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок.

Там также еще раз отметили важность использования информации исключительно из официальных источников.

Ранее сообщалось, что все военнообязанные должны уточнить свои данные с 18 мая в течение 60 дней. Пройти военно-врачебную комиссию придется и тем, кто имеет статус "ограниченно пригодных". К тому же мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВУД).

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, увеличивающий ответственность за совершение военных правонарушений. Этот законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола, просто вынося постановление об этом. Обжаловать штраф можно уже в судебном порядке.

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