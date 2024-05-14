ТЦК сможет вызвать граждан для прохождения ВВК: Вениславский объяснил, как будет работать электронный кабинет

Начиная с 18 мая, военнообязанные граждане Украины обязаны обновить свои данные, посетив ТЦК или ЦНАП или сделать это через электронный кабинет. Тех, кто воспользуется последним способом, впоследствии сотрудники ТЦК смогут вызвать для прохождения военно-врачебной комиссии.

При этом для удобства гражданина для прохождения ВВК ему назначат конкретное время, чтобы военнообязанный мог избежать очередей. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью NV.

Электронные кабинеты будут работать с 18 мая и, как ожидается, упростят жизнь военнообязанным гражданам нашего государства.

"Обновление персональных данных через электронный кабинет без ВВК – это будет уже один из шагов, а дальше территориальные центры для тех граждан, которые будут нуждаться, обязаны пройти ВВК, дистанционно, в обычном режиме пришлют им повестку или через электронный кабинет вызовут на определенное время, когда им необходимо будет пройти именно военно-врачебную комиссию", – отметил Вениславский.

Так, подчеркнул нардеп, законодатели стремились создать максимально удобные условия и предотвратить возникновение очередей в ТЦК.

"Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, они выполняют требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней. А о прохождении ВВК уже ТЦК будет посылать соответствующие сообщения о том, что необходимо пройти ВВК", – рассказал Вениславский.

С 18 мая в течение следующих 30 дней электронный кабинет будет работать в экспериментальном режиме. Далее ожидается полноценный запуск и адаптация со всеми базами данных.

"И потому, я думаю, что и военно-учетные документы, и о состоянии здоровья также попадут в этот единый кабинет военнослужащего, электронный кабинет военнообязанного или резервиста", – добавил он.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, кто обязательно должен явиться в ТЦК с 18 мая и какое наказание грозит уклоняющимся.

Также сообщалось, какие изменения в мобилизации ждут украинцев с 18 мая и кто сможет получить бронь.

Тем временем в Кабмине упростили бронирование работников предприятий, привлеченных к возобновлению энергетики.