В Украине упростили бронирование работников предприятий, привлеченных к восстановлению энергетики

Кабинет министров утвердил изменения в порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения. В частности, правительственные чиновники поддержали упрощение бронирования работников предприятий, привлеченных к восстановлению энергетики после российских обстрелов.

Список таких предприятий утверждается Министерством энергетики Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем канале Telegram.

Так, согласно сообщению, изменения вносились в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 27 января 2023 г. N76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военного времени".

"Изменения направлены на создание необходимых условий для бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины в особый период, перечень которых утверждается Минэнерго", – пояснил Мельничук.

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