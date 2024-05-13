Какие изменения в мобилизации ждут украинцев с 18 мая и кто сможет получить бронь: разъяснение

18 мая в Украине вступит в силу закон №10449 об усилении мобилизации. Согласно этому документу, произойдут изменения в вопросе бронирования военнообязанных.

Текст закона опубликован на сайте Верховной Рады Украины. В нем говорится о том, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления – все военнообязанные госслужбы категории "А", а также не более 50% работников госслужбы категорий "Б", "В".

– В органах государственной власти, других госорганах, Нацполиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, БЭБ Украины, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования (с исключениями – ред. ), а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

– Предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи, в случае если это необходимо для выполнения установленных заказов.

– Предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе конечные бенефициарные владельцы таких предприятий, которые не являются их работниками.

Критерии и порядок, согласно которым определяется критическая важность предприятий для функционирования экономики и жизнедеятельности населения, устанавливает Кабмин. Когда закон вступит в силу, обязательно должен состояться пересмотр забронированных лиц.

Член Ассоциации юристов Украины и юрист в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко пояснил в комментарии "Фактам", что к критически важным могут быть отнесены предприятия, отвечающие двум или более критериям:

– уплатили налоги на общую сумму более 1,5 млн евро в эквиваленте в течение года;

– получили поступление в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 32 млн евро в год;

– предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства;

– предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики;

– не имеет задолженности по уплате ЕСВ;

– средняя зарплата застрахованных лиц-работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 г.;

– предприятие является резидентом Дія.Сіті.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин напомнил, что после вступления в силу закона о мобилизации в Украине военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в ТЦК, ЦНАПе или электронном кабинете военнообязанного. Это необходимо для того, чтобы государство поняло, сколько мужчин в возрасте от 18 до 60 лет здоровы, какую военно-учетную специальность они имеют, и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку.

Спикер отметил, что с 18 мая, когда закон о мобилизации вступит в силу, подход к этой войне изменится, поскольку нельзя допускать, чтобы некоторые люди воевали, а другие жили мирной жизнью. Лазуткин подчеркнул, что сейчас необходимо мобилизоваться всей стране.

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