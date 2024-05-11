'С 18 мая в Украине меняется и подход к этой войне': представитель Минобороны анонсировал новые реалии для мужчин

Закон о мобилизации вступит в силу в следующую субботу, 18 мая. Одним из его требований является то, что военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней после введения документа в действие обновить свои данные в ТЦК, ЦНАП или электронном кабинете военнообязанного.

В Министерстве обороны Украины объяснили, что это необходимо для того, чтобы государство поняло, сколько мужчин в возрасте от 18 до 60 лет здоровы, какую военно-учетную специальность они имеют, и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку. Об этом рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время интервью на канале "Эспрессо".

Он отметил, что с 18 мая, когда закон о мобилизации вступит в силу, подход к этой войне изменится, поскольку нельзя допускать, чтобы некоторые люди воевали, а другие жили мирной жизнью. Лазуткин подчеркнул, что сейчас необходимо мобилизоваться по всей стране.

"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец. случае нужно мобилизоваться по всей стране, всему обществу. С 18 мая все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦНАП", – отметил спикер Министерства обороны Украины.

По его словам, важно, чтобы государство имело понимание о том, сколько мужчин этого возраста являются здоровыми, имеющими военно-учетные специальности, или, например, кто имеет третьего ребенка и имеет право на бронирование или отсрочку, или тех, кто переселился и изменил место жительства.

Лазуткин также отметил, что чиновники категории "Б" (руководители и заместители руководителей государственных органов) и "В" (другие должности государственной службы) теперь будут бронироваться на 50%, а не на 100%, как раньше. Остаются забронированными чиновники категории "А" (высший корпус государственной службы). На учет попадут также пенсионеры силовых структур.

"Это была чувствительная тема, о которой много говорили, и в определенной степени отвечает запросу на справедливость", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что украинское законодательство позволяет некоторым категориям граждан отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям. Однако конституционным положением предусмотрена гарантия замены военной службы альтернативной невоенной при наличии такого обстоятельства.

Как сообщал OBOZ.UA, во время военного положения и мобилизации в Украине определенные группы работников могут получить бронь на работе и отсрочку от призыва в армию. Недавно Кабинет министров Украины принял некоторые изменения в порядок бронирования работников на предприятиях.

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