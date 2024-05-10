В Украине изменили порядок бронирования от мобилизации на предприятиях: что нужно знать

Во время военного положения и мобилизации в Украине, определенные группы работников могут получить бронь на работе и отсрочку от призыва в армию. Так, недавно Кабинет министров Украины принял некоторые изменения в порядок бронирования работников на предприятиях.

В частности, правительство изменило процедуру утверждения списков военнообязанных для бронирования, которое будет проходить через Министерство обороны, а не через Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в постановлении правительства от 8 мая 2024 года № 520.

Согласно этому решению, центральные органы исполнительной власти после получения списков забронированных от предприятий будут проводить их проверку на наличие полного перечня, аргументации и соответствия требованиям по количеству.

После этого они будут подавать эти списки на рассмотрение Министерства обороны.

Других существенных изменений пока не произошло. Сам процесс бронирования будет зависеть от решения Министерства экономики, как и прежде.

Кто может получить бронь?

К лицам, которые могут получить бронь от призыва на военную службу, принадлежат:

все военнообязанные государственные служащие категории А. Также государственные служащие категорий Б и В, но не больше половины общего количества военнообязанных работников;

работники органов государственной власти, судов, Национальной полиции, ДБР, НАБУ, ГСЧС, БЭБ;

сотрудники предприятий, для которых установлены мобилизационные задания (заказы);

работники учреждений, имеющих критическое значение для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и функционирования экономики и жизнедеятельности населения в период.

В общем, к критически важным предприятиям могут быть отнесены те, которые отвечают двум или более из следующих критериев:

сумма уплаченных налогов превышает эквивалент 1,5 млн. евро в течение года;

сумма поступлений в иностранной валюте за год превышает эквивалент 32 млн. евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства (согласно постановлению Кабинета Министров от 4 марта 2015 г. № 83);

предприятие имеет немаловажное значение для отрасли национальной экономики;

отсутствие задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ);

средняя заработная плата застрахованных лиц-работников на предприятии в течение последнего календарного квартала составляет не менее средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года;

предприятие является резидентом Действия Сити.

Как осуществляется бронирование на предприятиях?

Процедуру бронирования осуществляют работники отдела кадров предприятия. Они составляют соответствующее письмо со списком подлежащих бронированию военнообязанных. Это письмо направляется соответствующему государственному органу, в который подчиняется предприятие, или в соответствующую профильную структуру, если это коммунальное предприятие.

Документы соглашаются с Министерством обороны и направляются в Министерство экономики, которое принимает соответствующий приказ о бронировании.

После получения приказа на предприятии составляют выписку из приказа и посылают его в ТЦК для регистрации забронированных лиц в специальном военном учете.

Процесом бронирования занимаются работники предприятий, ответственные за кадровую работу. Лицам, подлежащим бронированию, не следует самостоятельно обращаться за этой процедурой.

Важно отметить, что бронирование на предприятии не касается лиц, которые исключены из военного учета или имеют отсрочку.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №10379, которым усиливается ответственность за совершение военных правонарушений. Этот документ предусматривает значительное увеличение штрафов для уклонистов от мобилизации.

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