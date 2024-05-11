Какие данные нужно обновить в ТЦК с 18 мая и что грозит уклонистам в соответствии с новым законом: разъяснение

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил вступивший в силу закон о мобилизации №10499, который вступает в силу 18 мая. С этой даты вводятся новые нормы военного учета и призыва, а также устанавливаются санкции за их нарушение.

За несоблюдение правил призыва на военнообязанных могут наложить штраф, ограничить в праве управлять транспортными средствами или принудительно доставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Подробнее о том, какие данные нужно обновить в ТЦК и что угрожает уклонистам в соответствии с новым законом, расскажет OBOZ.UA.

Согласно новому закону о мобилизации, всем мужчинам от 18 до 60 лет следует в течение 60 дней после объявления мобилизации, которая начинается с момента подписания соответствующего указа президентом, обновить свои персональные данные, в частности:

адрес проживания;

контактные номера;

электронные адреса;

другие персональные ведомости.

Военнообязанные в Украине могут обновить свои данные в следующих местах:

Территориальные центры комплектования;

Центрах предоставления административных услуг;

Через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Создание электронного кабинета военнообязанного добровольно, причем соответствующий электронный сервис станет доступным с 18 мая, как сообщает Министерство обороны.

Какие ограничения могут угрожать уклонистам с 18 мая?

Мобилизационный закон устанавливает ограничения и ответственность за несоблюдение новых правил регистрации и призыва. Согласно этим правилам, ТЦК имеет право обратиться в Национальную полицию с запросом на административное задержание лица, нарушающего правила мобилизации, с последующим доставлением в соответствующий центр комплектования.

Если полиция не смогла выполнить запрос ТЦК и уведомила об этом центр, то в течение следующих пяти дней со дня получения ответа полиции соответствующему гражданину направляется официальное требование выполнить свои обязанности в качестве военнообязанного или резервиста. Форму такого требования устанавливает Министерство обороны.

Датой вручения требования считается день его фактического получения под расписку или день, когда в почтовом сообщении указано об отказе от получения требования или о невозможности его доставки по другим причинам, в частности по неактуальному адресу, о чем не было уведомлено в ТЦК.

Если в течение десяти дней после даты вручения требования гражданин не выполнил свои обязанности, ТЦК имеет право обратиться в суд с иском о временном ограничении права управлять транспортным средством во время мобилизации.

ТЦК должен обратиться в суд с иском в течение 30 дней после возникновения оснований для этого. На основании такого иска суд может установить ограничение для гражданина в праве управления транспортным средством до момента выполнения им военных обязанностей.

Апелляционные жалобы на решение суда по соответствующей статье закона могут быть поданы в течение 15 дней со дня оглашения вердикта. Ожидается, что такие дела повлекут за собой значительную нагрузку на судебную систему в связи с обработкой этих административных правонарушений.

Однако суд не имеет права ограничивать личность в управлении транспортным средством во время мобилизации в случаях, когда:

такое ограничение лишает личность его основного законного источника дохода;

лицо использует транспортное средство через собственную инвалидность или инвалидность лица, которого оно содержит, включая детей-инвалидов, признанных в соответствии с законом.

В принятой версии закона о мобилизации предложения по блокированию счетов, наложению арестов на средства и другие активы, а также временное ограничение права выезда за пределы Украины не были включены.

Также законопроект №10379 вводит дополнительные санкции для лиц, уклоняющихся от воинских обязанностей. В частности, отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) будет считаться уклонением от мобилизации согласно статье 336 Уголовного кодекса и будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Это положение перекликается с законом 3621-IX, который вступил в силу 4 мая и требует от всех мужчин, ранее определенных как ограниченно пригодные, повторно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 года.

С принятием и вступлением в силу законопроекта №10379 мужчины с ограниченной годностью к службе и лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп рискуют получить приговор от 3 до 5 лет лишения свободы, если они откажутся от обязательного повторного прохождения ВЛК в установленный срок.

Какие штрафы предусмотрены за уклонение от военной службы?

Законопроект № 10379 также предусматривает увеличение штрафов за нарушения, определенные статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

За несоблюдение правил военного учета предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 гривен. В период особых обстоятельств или в случае повторного нарушения штраф для граждан составит от 17 000 до 25 500 гривен, а для должностных лиц – от 34 000 до 51 000 гривен.

За нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации предлагается штраф от 25500 до 34000 гривен для граждан и от 34000 до 85000 гривен для должностных лиц. В случае повторного нарушения или нарушения во время особого периода штрафы увеличиваются до 34 000 – 51 000 гривен для граждан и до 153 000 – 204 000 гривен для должностных лиц.

Кроме того, новый законопроект предлагает возможность применения заочных штрафов за нарушение правил военного учета и мобилизационного законодательства. Это означает, что в случае необновления данных, неприбытия по повестке или других нарушений ТЦК имеет право вынести постановление о штрафе без составления протокола.

Как писал OBOZ.UA, в марте в украинском парламенте зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено освобождение осужденных от отбывания наказания (по нетяжелым статьям) для прохождения военной службы.

Ранее сообщалось, что украинское законодательство позволяет некоторым категориям граждан отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям. Однако конституционным положением предусмотрена гарантия замены военной службы альтернативной невоенной при наличии такого обстоятельства.

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