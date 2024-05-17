Какие документы нужно взять с собой в ТЦК для обновления данных: полный список

Начиная с 18 мая в течение следующих 60 суток военнообязанные граждане Украины должны обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования (ТЦК). Это касается мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет.

OBOZ.UA рассказывает, какие документы нужно взять с собой в ТЦК. Согласно закону граждане должны принести с собой оригиналы и копии следующих документов:

Паспорт гражданина Украины

Идентификационный код

Военно-учетный документ

Медицинские документы

Водительское удостоверение (если есть)

Документы об образовании

Документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью (если есть)

Документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).

Следует отметить, что военнообязанные могут обновить свои данные лично в ТЦК или в электронном кабинете призывника, регистрация в котором добровольна. Те, кто проигнорирует эти требования, автоматически будут считаться уклонистами, за что им грозит наказание.

Военнообязанные должны состоять на военном учете, из которого исключают только тех, кто не пригоден к службе, умер или по другим причинам.

Ранее сообщалось, что все военнообязанные должны уточнить свои данные от 18 мая в течение 60 дней. Пройти военно-врачебную комиссию придется и тем, кто имеет статус "ограниченно пригодных". К тому же мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВОД).

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, увеличивающий ответственность за совершение военных правонарушений. Этот законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола, просто вынося постановление об этом. Обжаловать штраф можно уже в судебном порядке.

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