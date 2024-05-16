Какие виды повесток вручают украинцам и что грозит уклонистам: детальное разъяснение

Во время всеобщей мобилизации призыву в армию подлежат граждане, способные выполнять военную обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв осуществляется через вручение повесток, которых существует три вида.

Первая – для уточнения данных; вторая – для прохождения медицинской комиссии; третья – мобилизационное распоряжение (после того, как лицо уже уточнило данные, прошло ВВК и уже обязано "явиться с вещами" для отправки в армию). Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал доктор юридических наук с 15-летним опытом работы в органах прокуратуры Роман Мудрый.

"В настоящее время существует три вида повесток: первая – для уточнения данных; вторая – для прохождения медицинской комиссии; третья – мобилизационное распоряжение (после того, как лицо уже уточнило данные, прошло ВВК и уже обязано "явиться с вещами" для отправки в армию). За неявку в ТЦК по первой и второй повестке предусмотрена административная ответственность, наложение штрафа", – сказал он.

В то же время в случае если лицо военнообязанное – то есть стоит на учете, прошло ВВК и не появляется за повесткой для мобилизации – наступает уголовная ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса Украины: уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В свою очередь, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Также существует уголовная ответственность согласно статье 337 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военного учета или учебных (специальных) сборов:

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины, карается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года.

Уклонение военнообязанного, резервиста от учебного (специального) сбора карается штрафом от пятисот до семисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что все военнообязанные должны уточнить свои данные с 18 мая в течение 60 дней. Пройти военно-врачебную комиссию придется и тем, кто имеет статус "ограниченно пригодных". К тому же мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВУД).

Как сообщал OBOZ.UA, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №10379, усиливающий ответственность за совершение военных правонарушений. Этот законопроект предусматривает значительное увеличение штрафов для уклоняющихся от мобилизации.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола, просто вынося постановление об этом. Обжаловать штраф можно уже в судебном порядке.

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