Кто может получить отсрочку от мобилизации с 18 мая и на какой срок ее дают: разъяснение

С субботы, 18 мая, вступает в силу новый Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этот документ определяет категории военнообязанных, имеющих право на отсрочку.

О том, кого из мужчин не мобилизуют, рассказал адвокат Владимир Семененко в комментарии для Общественного. В частности, отсрочка сохраняется для военнообязанных, которые содержат троих и более детей младше 18 лет.

"Это родители, мужчины, на содержании которых находятся трое детей. Это родители, которые должны ухаживать за одним ребенком самостоятельно, поскольку другая половинка, скажем так, лишена родительских прав. Лица, имеющие на иждивении инвалидов первой и второй группы. Однако исключение есть для лиц с инвалидностью третьей группы, которые имеют онкологические заболевания. Государственные служащие, судьи, народные депутаты, председатели сельских советов и так далее. Также частично государственные служащие категории "Б", – рассказал Владимир Семененко.

Также мобилизации не подлежат люди с какой-либо группой инвалидности, подтвержденной военно-врачебной комиссией, с повторным обследованием через 6-12 месяцев. Также освобождены от мобилизации те, кто содержит несовершеннолетних детей с любой группой инвалидности или совершеннолетних детей с I и II группой инвалидности, а также имеющих тяжелобольных детей.

Отсрочку может получить один из родителей несовершеннолетних детей, если другой находится на военной службе.

Отсрочку также могут получить те военнообязанные, на удержанные у которых находятся родители, муж или жена с инвалидностью I или II группы, внуки людей с инвалидностью I или II группы, если близкие родственники отсутствуют, больные или мобилизированные, а также опекуны людей, которых было признано судом недееспособными.

Кроме того, право на отсрочку имеют люди, находившиеся в плену и уволенные со службы в запас, а также те, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время военной службы.

Отсрочка также предоставляется научным работникам и педагогам, которые работают минимум на 0,75 ставки, государственным служащим, судьям, народным депутатам, председателям городских и сельских советов.

На какой срок дают отсрочку

По словам Владимира Семененко, отсрочку можно получить на полгода, год или до завершения мобилизации.

Чтобы получить отсрочку, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на отсрочку, а также два экземпляра заявления с просьбой о предоставлении отсрочки.

Как сообщал OBOZ.UA, украинское законодательство позволяет некоторым категориям граждан отказаться от прохождения военной службы по религиозным убеждениям. Однако конституционным положением предусмотрена гарантия замены военной службы альтернативной невоенной при наличии такого обстоятельства.

Ранее сообщалось, что военнообязанным украинцам, которые не сообщат ТЦК и СП об изменении места жительства, могут угрожать административная ответственность и штрафные санкции. Речь идет о сумме около 25 тысяч гривен.

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