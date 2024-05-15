Какие болезни нервной системы являются основанием для освобождения от мобилизации: разъяснение

После вступления нового закона о мобилизации в силу 18 мая военно-врачебные комиссии (ВЛК) будут устанавливать пригодность или непригодность к службе по обновленному перечню болезней. Освободить от мобилизации могут, в частности, при наличии определенных заболеваний нервной системы.

Перечень болезней определяет приказ Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно ему, военнообязанный может быть освобожден от мобилизации в случае заболевания:

– воспалительными болезнями центральной нервной системы, если они быстро прогрессируют: все формы бактериального и неуточненного менингита, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс.

– Эпилепсия – при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

– Болезни периферической нервной системы – если быстро или медленно прогрессируют и характеризуются значительными нарушениями функций. Речь идет о системных атрофиях; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 18 мая военнообязанные граждане Украины обязаны обновить свои данные, посетив ТЦК или ЦНАП, или делать это через электронный кабинет. Тех, кто воспользуется последним способом, впоследствии сотрудники ТЦК смогут вызвать для прохождения военно-врачебной комиссии.

– В случае нарушения правил военного учета для военнообязанных может наступить административная ответственность. За отказ от повестки дня или неявку в ТЦК и СП для рядовых граждан предусмотрен штраф от 17 до 25 тыс. гривен, а для должностных и юридических лиц – от 34 до 59 тыс. гривен.

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