Пригодных военнослужащих в Украине будут разделять на категории от степени функциональности: что это значит

4 мая в Украине вступит в силу закон, отменяющий статус "ограниченно подходящий", а с 18 мая, когда вступит в силу закон о мобилизации, тех, кого ранее получил его, начнут вызывать на повторную военно-врачебную комиссию. На ВВК будет только два вывода: пригодный или непригодный к военной службе, причем первые будут разделяться на категории в зависимости от степени функциональности.

Об этом ZN.UA рассказала директор Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова. По ее словам, таких категорий будет четыре.

Категории пригодности военнообязанных будут следующими:

– полностью пригодные;

– пригодные к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодные к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

– пригодные по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в ВВУЗ);

– пригодные для выполнения специфических задач.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал изменения в законодательство о правах военных и полицейских на социальную защиту. Они включают в себя отмену статуса ограниченной пригодности для военнообязанных граждан.

Мужчины, имеющие такой статус, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию.

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