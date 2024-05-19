Новый закон о мобилизации в Украине: будут ли вручать повестки на блокпостах

В Украине не определены специальные места, где военнообязанным гражданам должны выдавать повестки. А это значит, что их могут вручать в любых общественных местах – прямо на улице, возле кафе или государственных учреждений.

Вручение повестки на блокпосту тоже законно, но главное, чтобы документ выдавали уполномоченные на это лица. Об этом сообщил в комментарии СМИ адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

По его словам, до принятия нового закона о мобилизации №10449 форма и содержание повестки определялись Постановлением КМУ, а отныне (закон вступил в силу 18 мая), обязательные реквизиты повестки предусмотрели законодательством.

Теперь в повестке о вызове в Территориального центра комплектования и социального назначения указываются:

– ФИО и дата рождения гражданина;

– наименование ТЦК, который выдал повестку;

– цель вызова в ТЦК;

– место, день и время явки по вызову;

– подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

– регистрационный номер повестки;

– разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о ее причинах.

"Из обязательных реквизитов убрали Распоряжение соответствующего ТЦК об оповещениях, что по сути упрощает оформление такой повестки", – пояснил адвокат.

Он добавил, что в Украине законом предоставлены полномочия должностным лицам ТЦК и Нацполиции осуществлять проверку военно-учетных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Гражданин обязан предъявить такой документ, чтобы они могли его прочесть.

"При таких обстоятельствах во время проверки документов на блокпосту гражданам могут вручать повестки", - говорит Маринич.

Если повестку вручили и мужчина расписался в ней, но не может прийти в ТЦК в указанную, уважительными причинами могут быть:

– препятствие стихийного характера;

– болезнь гражданина;

– военные действия на соответствующей территории и их последствия;

– смерть близкого родственника;

– другие обстоятельства, лишившие человека возможности лично прибыть.

Но даже при наличии уважительных причин военнообязанный должен прийти в ТЦК в течение семи-десяти дней в зависимости от того, сообщал ли он об уважительных причинах неявки.

"Он обязан не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК сообщить о причинах неявки путем прямого обращения к указанному в повестке ведомства или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, который не превышает семь календарных дней. Кабмин еще разрабатывает порядок вручения повесток, и, возможно, будет детализирована процедура такого вручения", – подытожил юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны приступило к тестированию своего нового сервиса – электронной очереди в ТЦК и СП. Предварительная запись уже доступна в 19 территориальных центрах комплектования.

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