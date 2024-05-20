В Украине введут QR-коды, способные заменить военный билет. Все граждане призывного возраста смогут сгенерировать его и не носить учетный документ.

Об этом в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он также является членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Следующий шаг – генерация QR кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет", – рассказал Арахамия.

Глава депутатской фракции пояснил, что такой QR-код будет работать "по аналогии с COVID-сертификатом".

По словам нардепа, согласно данным Министерства обороны, по состоянию на сегодняшний день 2944 человека обновили свои персональные данные в ТЦК и СП, 3703 – в ЦНАПах. В то же время 415 094 украинцев обновили данные через платформу "Резерв+".

Справка:

"Резерв+" – это мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющее обновить личные данные в режиме онлайн. Он доступен для скачивания на смартфонах через App Store и Google Play Market.

Напомним, накануне, 18 мая, когда закон о мобилизации вступил в силу, OBOZ.UA рассказывал, что нужно знать и какие мифы с ним связаны.

Кроме того, с 18 мая 2024 года при пересечении границы Украины граждане нашей страны призывного возраста обязаны подтвердить право на выезд за пределы государства. Также им необходимо предоставлять военно-учетные документы.

Кроме того, согласно закрепленным в законе нововведениям, в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане нашей страны обязаны обновить свои учетные данные. Сделать это можно во время визита в ТЦК или ЦНАП, а также через е-кабинет.

Напомним, ранее юрист объяснила, у кого и почему могут забрать авто на нужды ВСУ. Так, у физических лиц будут забирать транспорт, если у собственности у них не одно авто, а у юридических лиц могут изъять до четверти транспортных средств.

Также OBOZ.UA рассказывал, будут ли вручать повестки на блокпостах после вступления в силу нового закона о мобилизации.