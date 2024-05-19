Не все и не у каждого: юрист объяснила, у кого и почему могут забрать авто на нужды ВСУ

Согласно изменениям, вводимым новым законом о мобилизации, теперь в Украине могут безоплатно изымать автомобили у украинцев на нужды Вооруженных сил с материальным возмещением после демобилизации. Однако будут забирать авто не у всех и при определенных условиях.

Так, у физических лиц будут забирать транспорт, если у собственности у них не одно авто, а у юридических лиц могут изъять до четверти транспортных средств. Детали раскрыла юрист Евгения Захарченко в комментарии "Общественному".

Подписанный президентом Украины закон №10449 о мобилизации предусматривает возможность безвозмездного изъятия у украинцев автомобилей на нужды ВСУ. Однако, подчеркнула юрист, изымать машины можно будет не у всех: норма не касается людей, имеющих в собственности только один автомобиль. Если же в собственности гражданина есть несколько транспортных средств, изъять могут более подходящий для оборонных нужд – и только после оценки его рыночной стоимости.

Подпадают под действие закона и предприятия и организации всех форм собственности. У них могут изъять до 25% имеющегося транспорта.

Захарова добавила, что количество и тип машин, согласно мобилизационному плану, будут устанавливать местные госадминистрации, они же будут ориентироваться на запрос ВСУ со списком необходимых авто. Правом забирать транспорт наделены работники терцентров комплектования, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

После формирования в областях мобилизационного заказа ТЦК и владелец автомобиля, подпадающего под изъятие, оценивают рыночную стоимость машины, ее техническое состояние и составляют акт приема передачи. Затем транспорт ставят на учет в терцентр комплектования и могут изымать.

Если владельцу авто сообщили, что его транспорт заберут для ВСУ, он не может выезжать на нем за пределы области, страны, продавать, дарить или передавать под залог. Покидать пределы региона разрешается после уведомления ТЦК и на срок не более одного месяца.

Информацию об имеющихся транспортных средствах у людей ТЦК получит от органов, ведущих их учет – МВД, Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

Вернуть машину владельцу должны в течение 30 дней после объявления демобилизации. Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам, должен определить Кабмин.

Напомним, накануне, 18 мая, когда закон о мобилизации вступил в силу, OBOZ.UA рассказывал, что нужно знать и какие мифы с ним связаны.

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