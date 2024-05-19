Выпустят ли из Украины мужчин, которые не обновили данные в ТЦК: ответ ГПСУ

При пересечении границы Украины граждане нашей страны призывного возраста обязаны будут подтвердить право на выезд за пределы государства. Также им необходимо предъявлять военно-учетные документы.

Обновили ли эти граждане свои военно-учетные данные в установленные законом о мобилизации сроки, пограничники проверять не будут. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Нас не интересует любой штрих-код или еще что-то. Нам важно наличие военно-учетного документа, в том числе у всех, у кого на попечении есть трое и более детей до 18 лет, и с соответствующей отметкой", –- сказал он.

Демченко напомнил, что отсрочку от призыва в армию могут получить граждане Украины призывного возраста, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, подпадают под отсрочку от призыва в армию. То, что человеку предоставлена отсрочка, должно быть отмечено в военно-учетном документе.

"Я также советую всем, чтобы они интересовались, внесены ли их данные в систему "Оберег". Еще с сентября между Государственной пограничной службой и Министерством обороны действует такой информационный взаимообмен. Представители ТЦК могут пользоваться определенной информацией, которая есть в базах данных ГПСУ, пограничники могут проверять лиц по этой системе призывников и военнообязанных", – рассказал Демченко.

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно закрепленным им нововведениям, в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане нашей страны обязаны обновить свои учетные данные. Сделать это можно во время визита в ТЦК или ЦНАП, а также через э-кабинет.

Напомним, ранее юрист объяснила, у кого и почему могут забрать авто на нужды ВСУ. Так, у физических лиц будут забирать транспорт, если у собственности у них не одно авто, а у юридических лиц могут изъять до четверти транспортных средств.

Также OBOZ.UA рассказывал, будут ли вручать повестки на блокпостах после вступления в силу нового закона о мобилизации.