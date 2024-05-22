В Минобороны объяснили назначение приложения 'Резерв+' и объяснили, как будет работать QR-код

В Минобороны утверждают, что информация в приложении "Резерв+", запущенного в рамках мобилизации, пока носит сугубо информативный характер. В настоящее время ведомство собирает отзывы о работе приложения, оперативно устраняет найденные "баги" и работает над QR-кодом для приложения. Но последний сделает приложение практически документом.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. По ее словам, в Украине фактически начался "национальный бета-тест" приложения.

Информация в "Резерв+" обеспечивает открытость и прозрачность государственного реестра военнообязанных резервистов и призывников "Оберег", "чтобы человек увидел, что о нем знает государство и ТЦК", отметила чиновница.

QR-код в приложение планируется включить 18 июня. Также будет добавлена функция, с помощью которой можно будет считывать такие коды.

"Благодаря коду должностные лица из ТЦК и Национальной полиции смогут проверить информацию из реестра. Код позволит предоставить выписке из "Оберега" такую же юридическую силу, как и военному документу. То есть приписному свидетельству или военному билету", - уточнила Черногоренко.

По ее словам, приложением уже пользуются 700 тысяч украинцев и украинок. Скачали и установили приложение более миллиона пользователей.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" о себе.

По состоянию на 10:43 того же дня в "Резерв+" успешно авторизовалось 150 тысяч граждан.

В МО призвали невоеннообязанных украинцев не загружать указанное мобильное приложение. Это приводит к чрезмерной нагрузке на систему и как следствие – сбоям.

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