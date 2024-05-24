От 'в розыске' до 'исключен': что означают статусы военнообязанных в 'Резерв+'

Украинцы после загрузки нового приложения "Резерв+", выполняющего функцию электронного военнообязанного кабинета, столкнулись с непониманием некоторых понятий. В частности, одни обнаружили, что находятся "в розыске", а другие путают исключение и снятие с воинского учета.

OBOZ.UA собрал объяснения относительно вопросов, которые смущают украинцев. Также напомним, как Минобороны рекомендует их решать.

Что означают статусы военнообязанных в "Резерв+"

Это мобильное приложение для военнообязанных украинцев запустили буквально недавно, а оно уже стало самым популярным способом выполнения нормы закона о воинском учете. С его помощью можно дистанционно уточнить данные в ТЦК, что, по состоянию на 24 мая, сделали уже около 1 млн граждан.

"Около 11 тыс. украинцев сделали это за пределами нашей страны в Польше, Германии, Чехии и Канаде. Также около 120 тыс. военнообязанных женщин уточнили свои данные через приложение "Резерв+". 145 тыс. человек, которые забронированы или имеют отсрочку, также выполнили норму закона. Очевидно, именно через "Резерв+" украинцы хотят обновлять свои данные. В первые дни в приложении были определенные сбои из-за перегрузки серверов, сейчас все работает", – рассказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телеканала "Эспрессо".

Обновив данные, граждане также узнали соответствующий статус, который они имеют как военнообязанные.

"Уточняется"

Такой статус появляется в том случае, если информация о военнообязанном еще обрабатывается Терцентром комплектования.

"Подлежит призыву"

В этом случае данные о человеке актуальны и его могут мобилизовать.

"В розыске"

Этот статус присваивается тем, кто нарушил правила воинского учета. В таком случае военнообязанным советуют обратиться в ТЦК, в котором они состоят на учете.

Следует отметить, что после установки приложения "Резерв+" нередко слово "розыск" на красном фоне видят даже действующие военнослужащие. В Министерстве обороны объяснили, что здесь речь не идет об уголовном розыске, а о том, что бывшие военкоматы или нынешние ТЦК уже годами не получали от гражданина никакой информации или своевременно не обновили данные, если он их и предоставлял.

"Это происходит из-за ошибок вследствие человеческого фактора. Вероятно, ТЦК не обновил данные, когда вы поступили на службу", – допустили в ведомстве.

Там говорят, что команда приложения "Резерв+" налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета. А тем, кто хочет ускорить обновление данных о себе, советуют самостоятельно обратиться в ТЦК и СП (но это не обязательно).

"Снят" и "Исключен"

Это когда военнообязанный был снят с воинского учета или исключен из него соответственно. В Украине эти понятия часто путают, а на самом деле между ними есть существенное отличие.

В чем разница между снятием и исключением из воинского учета

Так, статус "снят с воинского учета" временный и не освобождает гражданина от статуса военнообязанного. То есть ему придется обновлять свои данные в ТЦК, проходить военно-врачебную комиссию, также извещать ТЦК об изменении места жительства и выполнять другие обязанности статуса, независимо от даты его присвоения.

В то же время статус "исключенного" означает, что человек перестает быть военнообязанным. То есть мужчина полностью исключен из воинского учета, ему нельзя вручить повестку и призвать на службу во время мобилизации.

Кроме того, люди с таким статусом не обязаны проходить ВВК и обновлять свои данные. Само понятие "исключен" – постоянное и зависит от года принятия", – объяснил адвокат компании Riyako&Partners Николай Максимов.

Вместе с тем он предупредил, что согласно новым мобилизационным правилам украинцам нужно подтверждать и право на исключение. Кроме того, во время действия военного положения даже исключенных из воинского учета могут направить на повторную медкомиссию.

"Законы ясно не прописывают их права и обязанности, поэтому и четкого понимания нет... Есть вероятность, что после 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, обновлять данные придется всем. Таким категориям призывников могут назначить повторную ВВК, а ТЦК решит подтверждать ли этот статус", – отметил юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны объяснили, кто именно должен установить "Резерв+" и кому этого делать не нужно. А в ГПСУ рассказали, проверяют ли при пересечении границы данные гражданина в этом приложении.

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