Кто должен установить приложение 'Резерв+' и нужно ли потом идти в ТЦК: ответы Минобороны

Военнообязанные в Украине должны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно через мобильное приложение " Резерв+ ".

В Министерстве обороны Украины ответили на самые популярные вопросы о работе приложения "Резерв+". Ведомство рассказало, кому именно нужно это приложение, что делать, если данные из реестра отображаются неправильно и т.д.

Кому нужно установить "Резерв+"

"Резерв+" – приложение для военнообязанных, соответственно устанавливать его нужно мужчинам от 18 до 60 лет. Гражданам, уже служащим в армии, не нужно обновлять военно-учетные данные. В оборонном ведомстве призывают действующих военнослужащих и не состоящих на военном учете женщин не загружать "Резерв+", чтобы не перегружать серверы.

Нужно ли идти в ТЦК после обновления данных

Обновив данные через приложение "Резерв+", военнообязанный выполняет соответствующее требование закона. Следовательно, дальнейшее взаимодействие с Центрами комплектации и социальной поддержки будет происходить в обычном режиме.

Что делать, если данные из реестра "Оберег" отображаются неправильно

Если военнообязанный видит в приложении "Резерв+" некорректные данные о себе, ему следует обратиться в ТЦК и СП, в котором он состоит на учете. Ошибки обычно вызваны человеческим фактором, отметили в министерстве.

Что делать, если приложение показывает статус "в розыске"

Статус "в розыске" присваивается гражданам, нарушившим правила военного учета. Военнообязанным, которые видят у себя в приложении "Резерв+" этот статус, Минобороны советует обратиться в ТЦК и СП, где они состоят на учете.

Статус "в розыске" может быть присвоен и действующему военнослужащему – такие ошибки также обусловлены человеческим фактором. К примеру, в ТЦК и СП могли не обновить данные в момент вступления гражданина на службу. В настоящее время идет работа по исключению военных из учета. Чтобы ускорить этот процесс, можно обратиться в ТЦК и СП, но это не обязательно.

Почему не получается авторизоваться в "Резерв+"

Сейчас сервис работает в тестовом режиме, и команда разработчиков оперативно исправляет возникающие ошибки. Тем, кому не удалось авторизироваться в засосе "Резерв+" в первые дни его запуска, стоит предпринять еще одну попытку позже, отмечают в Минобороны. Обновить данные военнообязанные могут до 16 июля.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" от Минобороны Украины уже авторизовалось более 1 млн украинцев. По данным на вечер 22 мая через программу обновили свои данные 805 тысяч пользователей.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" о себе.

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