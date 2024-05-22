В Минобороны сказали, сколько украинцев обновили данные в приложении 'Резерв+'

В мобильном приложении " Резерв+ " от Минобороны Украины уже авторизовалось более 1 млн украинцев. По данным на вечер 22 мая, через приложение обновили свои данные 805 тысяч пользователей.

Об этом сообщили в Минобороны Украины. Таким образом, всего за день число обновлений данных через приложение "Резерв+" выросло более чем на 100 тысяч.

Только вчера сообщалось о 700 тысячах обновлений данных в приложении Минобороны. Как ранее рассказывала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, наибольшее количество авторизовавшихся военнообязанных приходится на Украину.

Но обновляют свои данные и за границей.

В Минобороны утверждают, что все данные в приложении "Резерв+" пока носят чисто информативный характер. Однако ведомство оперативно работает над QR-кодом для приложения. Он сделает приложение фактически документом.

QR-код в приложение планируется включить 18 июня. Также будет добавлена функция, с помощью которой можно будет считывать следующие коды.

"Благодаря коду должностные лица из ТЦК и Национальной полиции смогут проверить информацию из реестра. Код позволит предоставить выписке из "Оберега" такую же юридическую силу, как и военному документу. То есть приписному свидетельству или военному билету", – рассказывала заместитель министра обороны.

Информация в "Резерв+" обеспечивает открытость и прозрачность государственного реестра военнообязанных резервистов и призывников "Оберег", "чтобы человек увидел, что о нем знает государство и ТЦК", отмечала Черногоренко.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" о себе.

В Минобороны призвали невоеннообязанных украинцев не загружать указанное мобильное приложение. Это приводит к чрезмерной нагрузке на систему и как следствие – сбоям.

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