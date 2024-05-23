В ГПСУ рассказали, проверяют ли при пересечении границы приложение "Резерв+"

При пересечении государственной границы сотрудники пограничной службы не будут проверять у граждан Украины данные в мобильном приложении "Резерв+". В ГПСУ отметили, что на границе человек должен предоставить только бумажный вариант военно-учетных документов.

В то же время с начала весны у пограничников есть доступ к системе "Оберег", в которой содержатся данные о военнообязанных. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, пограничники не принимают во внимание приложение "Резерв+", а проверяют исключительно бумажный документ с соответствующими отметками.

"Это исключительно для обновления своих данных, исключительно для граждан. На границе наши сотрудники не берут во внимание это приложение. Мы проверяем исключительно бумажный военно-учетный документ у тех граждан, у которых мы сейчас дополнительно начали проверять наличие этого документа", – рассказал Демченко.

Также он добавил, что у пограничников налажено взаимодействие с базой данных системы "Оберег". Благодаря этому сотрудники ГПСУ могут убедиться, что человек не использует фейковые документы.

"Еще с марта между Государственной пограничной службой и Министерством обороны налажено информационное взаимодействие между базами данных, это базы данных нашего ведомства, а также системы "Оберег". При необходимости пограничники могут его использовать как дополнительный инструмент, чтобы проверить, не использует ли человек поддельные документы", – отметил спикер ГПСУ.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" от Минобороны Украины уже авторизовалось более 1 млн украинцев. По данным на вечер 22 мая, через приложение обновили свои данные 805 тысяч пользователей.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" о себе.

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