В Резерв+ стал доступен электронный военно-учетный документ: подробности

С 18 июня в мобильном приложении Министерства обороны Украины "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код, чтобы посмотреть всю информацию.

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Военный билет в электронной форме упростит проверку военнообязанного гражданина сотрудниками полиции или ТЦК. Об этом сообщили разработчики приложения "Резерв+".

Благодаря обновлению был реализован электронный военно-учетный документ. Теперь военнообязанным гражданам можно не носить с собой бумажный военный билет или приписное свидетельство.

Кроме того, последнее обновление позволяет прямо в приложении сообщить, что данные о гражданине не найдены и быстро исправить ошибку. Также обновление поможет военным, которых не сняли с воинского учета.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в Facebook сравнила появление электронного военно-учетного документа в приложении "Резерв+" с "запуском будущего".

"По ощущениям, будто вместе с командой запускаем будущее. Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+". Цифровизация неотвратима", – заявила служащая.

Как сообщал OBOZ.UA, возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная основа на любом уровне, объяснили в Минобороны.

Напомним, по состоянию на 17 июня уже 1,5 миллиона украинцев обновили свои учетные данные через мобильное приложение "Резерв+". Среди его пользователей 210 тысяч военнообязанных женщин.

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