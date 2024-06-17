В приложении 'Резерв+' обновили данные 1,5 млн украинцев со всего мира: в Минобороны назвали самые активные страны

По состоянию на 17 июня уже 1,5 миллиона украинцев обновили свои учетные данные через мобильное приложение "Резерв+". Среди его пользователей есть 210 тысяч военнообязанных женщин.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Активнее всего обновляют свои данные из-за рубежа наши граждане в Польше, Германии, Чехии, Канаде и США.

В Минобороны отметили, что "Резерв+" является наиболее удобным и популярным способом обновления данных.

"Через ЦПАУ – более 233 000 обновлений, а через ТЦК и СП – 208 000. Цифровые инструменты помогают обновлять данные с любой локации и разгружают ТЦК", – сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

В ведомстве напомнили, что обновить данные нужно до 16 июля. Для этого призывают загрузить "Резерв+" в App Store или Google Play и авторизоваться через Bank ID, или обратиться в ТЦК и СП или в ЦНАП.

Мобильное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+" заработало почти месяц назад, 18 мая. Оно предназначено для военнообязанных, призывников и резервистов 18-60 лет, желающих обновить свои учетные данные онлайн.

Приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", поэтому "слив" информации о военнообязанных из него невозможен.

Уже 18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код, который станет абсолютно равноценным электронным военно-учетным документом. Считывать его будут также через приложение.

Как сообщал OBOZ.UA, 17-летние граждане Украины, находящиеся в другом государстве, должны встать на воинский учет и обновить свои данные. Для этого им нужно обратиться в дипломатические учреждения. Обновить данные через приложение "Резерв+" им нельзя.

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