Приложение "Резерв+": какие существуют мифы и как их развеять

С 18 мая в Украине заработало мобильное приложение Министерства обороны Украины "Резерв+". Оно предназначено для военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте 18-60 лет, желающих обновить онлайн свои учетные данные.

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Меньше чем за месяц в информационном пространстве появилось множество фейков о приложении. Какие слухи распространяют о "Резерв+" и как на самом деле работает приложение сообщило издание "Укринформ".

Часто фейки о приложении распространяет российская пропаганда, однако часть слухов появляется внутри Украины. В частности, в соцсетях некоторые утверждают, что приложение якобы не имеет правового статусу и никак не урегулировано законодательством. Но на самом деле функционирование приложения регулируется постановлением Кабмина от 10 мая 2024 о создании электронного кабинета военнообязанного.

Кроме того, фейки о якобы ненадежности приложения неправдивы, ведь на самом деле "слив" информации о военнообязанных невозможный.

Информация о некорректной работе "Резерв+" также не соответствует действительности. Приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором есть ошибки в результате человеческого фактора.

Также неправдой является информацией о том, что приложение создано за бюджетные деньги. На самом деле Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования.

Напомним, в приложении "Резерв+" 18 июня появится QR-код, который станет абсолютно равноценным электронным военно-учетным документом. Считывать его будут также через приложение.

Как сообщал OBOZ.UA, возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная основа на любом уровне, объяснили в Минобороны.

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