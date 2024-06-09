Когда в приложении 'Резерв+' появится QR-код и что это даст: разъяснение

В приложении "Резерв+" 18 июня появится QR-код, который станет абсолютно равноценным электронным военно-учетным документом. Считывать его будут также через приложение.

Как рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, по состоянию на 9 июня в приложении "Резерв+" обновили свои данные более 1,6 млн призывников и резервистов. Более 200 тысяч из них – женщины.

По словам спикера, QR-код будет равноценным электронным военно-учетным документом.

"Это (появление QR-кода. – Ред.) окончательно приравняет информацию из реестра "Оберег" к бумажному военно-учетному документу", – сказал Лазуткин.

Напомним, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко ранее сообщила, что QR-код в приложении "Резерв+" отменит необходимость носить с собой бумажные военно-учетные документы.

"18 июня QR-код будет полностью доступен в мобильном приложении. Нужно будет переуточнить свою информацию с Оберега, получить его уже с QR-кодом и напрямую рассчитывать на то, что это будет абсолютно равноценный электронный военно-учетный документ. Больше не нужно будет с собой носить бумажки", – сказала она в эфире телемарафона 5 июня.

Считывать QR-код чиновники будут также через приложение, ни одно дополнительное оборудование не понадобится, добавила Черногоренко.

"Можем констатировать, что цифровизация является вполне удобным форматом для наших граждан. Есть абсолютное доверие к цифровому инструменту", – сказала чиновник, комментируя статистику пользования приложением "Резерв+".

Черногоренко также напомнила, что "Резерв+" доступен в маркетах 176 стран. По данным Минобороны, около 19 тыс. военнообязанных за рубежом обновили свои данные.

"Лидируют Польша, Германия, Канада, США, Чехия", – рассказала замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минобороны рассказали, что граждане со статусом "ограниченно пригодный" смогут получить направление на ВВК в приложении "Резерв+". На сегодняшний день министерство работает над внедрением такой возможности.

При этом возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная основа на любом уровне, объяснили в Минобороны.

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